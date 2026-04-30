"Lời hứa đầu tiên" tập 5: Vi Minh đòi "nhận vơ" ý tưởng thiện nguyện của Sơn

Trong tập 5 “Lời hứa đầu tiên”, Vi Minh (Huyền Trang) nỗ lực đẩy mạnh dự án nhân ái tại bản làng nhưng liên tục vấp phải sự không hợp tác của Sơn.

Mở đầu tập phim, Vi Minh cùng ekip đang tất bật dàn dựng những thước phim chỉnh chu để quảng bá cho dự án tại trang trại Ánh Dương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sơn đã khiến kế hoạch này bị đảo lộn hoàn toàn. Vốn là người làm việc thực tế và ghét sự phô trương, Sơn thẳng thừng “phá ngang” buổi ghi hình và tuyên bố không thích việc quay chụp trong lúc đang làm việc. Thái độ cứng rắn của Sơn khiến Vi Minh rơi vào thế khó khi cô đang chịu áp lực rất lớn từ phía công ty.

Tại thành phố, bà trùm Mai (Maya) đang thể hiện rõ bản chất của một nhà chiến lược sắc sảo. Nhận thấy sự quan tâm của thiếu gia Hải Đăng dành cho Vi Minh, Mai không ngần ngại dùng các biện pháp mạnh để thúc ép gà cưng. Cho rằng khán giả hiện nay rất tinh tường và dễ dàng nhận ra những “mùi dàn dựng”, Mai quyết định rút ekip về để tạo sức ép, buộc Vi Minh phải tự thân vận động và tạo ra một cú đột phá thực sự nếu muốn đi thi quốc tế.

Đứng trước sức ép từ bà trùm Mai và tham vọng tiến xa hơn vào giới hào môn, Vi Minh đã bộc lộ rõ bản chất của một người làm truyền thông thực dụng. Trong cuộc thương lượng với Sơn, cô không ngần ngại đưa ra một đề nghị đầy toan tính: Một mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” nhưng thực chất là một sự đánh đổi về danh nghĩa.

Vi Minh thẳng thừng yêu cầu Sơn nhường lại quyền sở hữu trí tuệ đối với các dự án anh đang thực hiện, điển hình như quỹ “Bữa ăn ngon”, để cô công bố trước truyền thông đó là ý tưởng của mình. Với tư duy của một người làm kinh tế, Vi Minh mặc cả: Sơn sẽ tiếp tục là người thực thi chuyên môn giúp đỡ bà con, còn cô sẽ đứng ra lo liệu khâu hình ảnh để kêu gọi kinh phí và tài trợ từ các hợp đồng quảng cáo.

Bất chấp ranh giới đạo đức, Vi Minh tự tin rằng đây là cách nhanh nhất để mang lại nguồn tài chính vững chắc cho bản làng, đồng thời giúp cô xây dựng vỏ bọc nhân ái hoàn hảo cho mục tiêu chinh phục vương miện quốc tế.

Thậm chí, để lấy lòng người dân bản, Vi Minh không ngần ngại sử dụng những “lời hứa có cánh”, khiến một bà cụ tin rằng cô và Sơn sẽ lo liệu toàn bộ chi phí mổ tim cho mình tại bệnh viện tỉnh.

Dù thực dụng và tham vọng, Vi Minh vẫn bộc lộ những khía cạnh cá tính mạnh mẽ. Trong một lần đi chợ bản, cô tình cờ chứng kiến Ngân Khánh (Trình Mỹ Duyên) bị đám trai bản ngang nhiên trêu ghẹo, bắt nạt ngay giữa đường làng. Với tính cách không chịu khuất phục, Vi Minh chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc, hứa hẹn một màn đối đầu gay cấn để bảo vệ Ngân Khánh, đồng thời hé lộ những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa các nhân vật tại vùng cao.

