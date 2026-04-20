Ngược đường ngược nắng tập 14: Dì Tính phản đối Mai hợp tác với Trung

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 14, Trung (Đình Tú) đưa Hồng (Hàn Trang) về cửa hàng sau khi đã ăn uống ở nhà mình. Hồng tìm cách để níu kéo Trung ở lại nên đã đề nghị Trung đưa mình lên phòng để nghỉ ngơi. Trung sẽ từ chối hay đồng ý đề nghị này đây?

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 14, khi biết Mai (Ngọc Huyền) có ý định hợp tác với Trung để phát triển du lịch làng nghề của quê hương, dì Tính (Tú Oanh) kịch liệt phản đối. Mai bèn về hỏi bố lý do vì sao dì lại luôn ác cảm với nhà cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) như thế, ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) nghèn ngào trả lời nguyên nhân là vì mẹ của Mai.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 14, Mai gọi điện cho Trung để cảm ơn về việc anh chụp ảnh cho cô. Mai mời Trung đi cà phê để cảm ơn.

"Ngược đường ngược nắng" tập 14 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (20/4).