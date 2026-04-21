Ngược đường ngược nắng tập 15: Cụ Chính bất ngờ khi Trung và Mai lên thành phố

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 15, cả Hồng (Hàn Trang) và Thắng (Trương Hoàng) đều đang lép vế trước tình địch của mình. Chính vì thế cả hai đã quyết định hợp tác với nhau để có được mục tiêu chung.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 15, anh em nhà Hoàng (Anh Đức) đến gặp Vân (Minh Thu) về việc chia tài sản theo di chúc của bố mẹ.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 15, Trung ra quán nước của dì Tính (Tú Oanh) thì biết tin Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) đã lên Hà Nội. Trong khi đó, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) cũng tỏ ra bực tức khi Trung lên thành phố mà lại rủ theo cả Mai. Bà Diện sợ Mai cố tình chèo kéo, trói chặt con trai mình. Thấy vậy, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) vô cùng bất ngờ, quyết định sang nhà nói chuyện với ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) - bố của Mai.

"Ngược đường ngược nắng" tập 15 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (21/4).