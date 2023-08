Những tình bạn "cảm lạnh" trong phim Hàn

"Nữ hoàng mặt nạ"

Với sự trở lại của dàn diễn viên thực lực gồm Kim Sun Ah, Oh Yoon Ah, Shin Eun Jung và Yoo Sun, "Nữ hoàng mặt nạ" hiện đang được phát sóng độc quyền trên VieOn, kể về cuộc chiến vạch mặt lẫn nhau tàn khốc của bốn người bạn thân, bộ phim cuốn hút người xem qua loạt cảm xúc ghen tuông, dục vọng và thù hận chỉ vì những lời nói dối.

Dấu hiệu của tình bạn thật sự là sát cánh bên ai đó trong những lúc khó khăn cũng như tốt đẹp, ấy thế những người bạn “vào sinh ra tử” gồm luật sư Do Jae Yi (Kim Sun Ah thủ vai), nhà thiết kế thời trang Go Yoo Na (Oh Yoon Ah thủ vai), chủ tịch quỹ nghệ thuật Ju Yu Jeong (Shin Eun Jung thủ vai) và chủ khách sạn Yoon Hae Mi (Yoo Sun thủ vai) trong "Nữ hoàng mặt nạ" vụt mất vì cú đâm sau lưng của giới thượng lưu. Họ xây dựng cuộc đời mới sau ký ức tồi tệ, cố gắng chôn vùi quá khứ sau lớp mặt nạ. “Hội bạn thân cũ” phải đối mặt với những trận gay cấn trên cả mặt trận chính trị và cá nhân để tìm ra được sự thật sau lời nói dối 10 năm trước.

"Cuộc chiến thượng lưu"

"Cuộc chiến thượng lưu" từng gây bão làng giải trí xứ kim chi và nhiều quốc gia châu Á khi phơi bày mặt tối của đời sống hôn nhân, lối sống chạy theo danh vọng cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Bên cạnh những yếu tố kịch tính, "Cuộc chiến thượng lưu" thu hút khán giả theo dõi về tình bạn “thân ai nấy lo” của ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah thủ vai), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon thủ vai) và Oh Yoon Hee (Eugene thủ vai).

Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của giới thượng lưu là những bí mật đáng sợ và tội ác của tham vọng. Họ sẵn sàng vì lòng tham mà đánh mất chính mình, dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn những khát vọng đen tối của bản thân. Bộ phim có nhiều tình tiết vô cùng gay cấn, những cú plot twist không ai có thể lường trước được khiến người xem “đứng ngồi không yên”. Khán giả nhìn nhận được thực tế khắc nghiệt, “phần chìm của tảng băng” chưa bao giờ trải hoa hồng hay ngập tràn những yêu thương, ngọt ngào.

Dù không tô hồng thực tại, "Cuộc chiến thượng lưu" vẫn đan cài nhịp nhàng những phân cảnh tình cảm chân thành hiếm hoi là tình bạn giữa Je Ni và Ro Na. Tuy tình bạn ngắn ngủi nhưng đủ trở thành kỷ niệm tuyệt đẹp và đáng giá nhất khi cuộc sống này ai cũng có đôi lúc “sống lỗi”. Tình cảm chân thành đó đã khiến cuộc đời của cả hai tươi sáng hơn rất nhiều.

"Lâu đài tham vọng"

"Lâu đài tham vọng" là một trong những bộ phim có rating cao nhất trong làng giải trí xứ kim chi, đoạt bốn giải tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 55, nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Sau 5 năm lên sóng, bộ phim vẫn tạo được dấu ấn lớn với khán giả.

Đè nặng vào mảng tâm lý, "Lâu đài tham vọng" mang đến những phân cảnh hấp dẫn, phơi bày rõ nét tình bạn gắn liền với danh vọng, âm mưu và toan tính. Những cuộc đối đầu gây cấn không thể lường trước được khiến bộ phim luôn được đẩy đến cao trào. Bên cạnh đó lối diễn xuất của dàn cast gồm Yum Jung Ah, Lee Tae Ran, Yoon Se Ah, Oh Na Ra, Kim Seo Hyung… giúp "Lâu đài tham vọng" “không thể chê vào đâu được”.

"Vinh quang trong thù hận"

"Vinh quang trong thù hận" đạt được nhiều thành công khi có sự chau chuốt và đầu tư kĩ lưỡng về nội dung và dàn diễn viên từ vai chính tới vai phụ. Hội bạn thân Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon thủ vai), Jae Jun (Park Sung Hoon thủ vai), Sa Ra (Kim Hieora thủ vai), Hye Jeong (Cha Joo Young thủ vai) và Song Myung Oh (Kim Gun Wo thủ vai) trong phim “thân thiết quá mức” khiến khán giả “cảm lạnh”. Điểm chung của họ cùng bắt nạt Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai).

Tình bạn trong "Vinh quang trong thù hận" được khai thác khéo léo, đưa người xem cảm nhận được các tình tiết một cách chân thực, tự nhiên. Dù chơi với nhau hơn 1 thập kỷ nhưng mỗi người đều có toan tính riêng, sẵn sàng “đâm sau lưng” người bạn thân để bảo vệ chính mình. Bên trong lớp vỏ hoàn hảo, họ chơi với nhau chỉ nhằm mục đích nâng địa vị của bản thân chứ không hẳn là tình bạn đúng nghĩa.

"Kẻ báo thù hoàn hảo"

"Kẻ báo thù hoàn hảo" được xem là siêu phẩm trinh thám - hình sự gây sốt bậc nhất màn ảnh Hàn với dàn diễn viên thực lực Go Hyun Jung, Lee Jin Wook… và cốt truyện gây cấn.

Hội bạn thân trong "Kẻ báo thù hoàn hảo" là Kang In Ho (Park Ki Woong), Oh Tae Seok (Shin Sung Rok), Kim Hak Beom (Bong Tae Gyu) và Seo Joon Hee (Yoon Jong Hoon) chơi với nhau từ nhỏ và đều có xuất thân danh giá. Phía sau lớp vỏ hào nhoáng của “bộ tứ thượng lưu” đó bản chất là “bộ tứ ác nhân” ẩn chứa những bí mật kinh hoàng. Các nhân vật trong phim đều có tính cách phức tạp, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả với câu chuyện báo thù đầy day dứt về góc khuất giới thượng lưu, thế lực đồng tiền và định nghĩa tình bạn trở nên méo mó.