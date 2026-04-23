Nữ chính gây ức chế nhất phim giờ vàng

Thứ Năm, 11:10, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nữ chính Thương trong "Bước chân vào đời" đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì lối hành xử giáo điều và ủy mị quá mức. Từ việc áp đặt em trai bỏ nghề gốm đến điệp khúc khóc lóc trong mọi hoàn cảnh khiến khán giả chán nản.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim "Bước chân vào đời", nhân vật Thương (Quỳnh Kool) tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Không còn là sự thương cảm cho một người chị cả gánh vác gia đình, khán giả đang bày tỏ sự ức chế thực sự trước cách hành xử thiếu kỹ năng sư phạm và tâm lý yếu đuối của cô giáo dạy Văn này.

Tâm điểm của tập 27 tối qua xoay quanh việc Thương chất vấn em trai mình là Minh (Sơn Tùng) và cô giáo Giang (Lê Bống) về việc Minh bỏ học thêm để đi học nghề gốm. Thay vì bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, Thương lại chọn cách "lên lớp" cực đoan ngay trước mặt người ngoài.

Thương trách móc bạn thân vì bao che cho em trai

Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi một cô giáo dạy Văn tốt nghiệp loại giỏi lại thốt ra những lời lẽ nặng nề: "Sở thích có mài ra ăn được không? Không có bằng cấp thoát nghèo kiểu gì? Đi bộ đội cũng chỉ làm lính thôi!". Lối tư duy này không chỉ cũ kỹ mà còn cho thấy sự thiếu tôn trọng cá tính riêng của em mình.

Một khán giả bình luận: “Thương ở trường thì dễ đồng cảm với học sinh, vậy mà với các em lại rất thiếu sự lắng nghe. Cách giáo dục cậu em rất thiếu kỹ năng sư phạm”. Việc Thương mặc định chỉ có đại học mới có tương lai, trong khi cô Giang cho rằng học nghề cũng là con đường thành công, đã cho thấy sự bảo thủ đến mức đáng ngại của nữ chính.

“Chưa bao giờ thấy Thương hỏi em một câu kiểu: “Sao em lại làm thế?”, toàn thấy chửi em. Bởi sống với Thương, rõ là bình thường mà nó làm cho bất thường luôn”, một khán giả bình luận.

Một ý kiến khác cho rằng: “Sợ người thân thương mình kiểu như này. Nên đừng trách sao Trang với Minh lại như thế. Minh nói rất đúng: nhìn thấy kiểu tình thương này thì không dám sống theo ý mình, thương như vậy thà đừng thương còn hơn”.

“Không ấy biên tập cho Thương hết vai để 2 chị em Trang Minh tự vượt qua đi”, một khán giả bức xúc

Sự ức chế của người xem không chỉ đến từ sự giáo điều mà còn ở phản ứng thái quá của Thương trước mọi vấn đề. Trước đó, khán giả đã quá quen với hình ảnh Thương "tập nào cũng khóc". Từ việc buồn bã vì mối tình sớm nở tối tàn với Quân (Huỳnh Anh), đến việc em trai vô tình làm rơi khung ảnh kỷ vật, Thương đều giải quyết bằng nước mắt. Khán giả bắt đầu cảm thấy "dị ứng" với sự yếu đuối này: "Thấy nhân vật Thương là hết muốn xem. Khóc khóc khóc khóc hoài. Tập nào cũng khóc". Hay thậm chí có người còn mong biên kịch cho nhân vật này "hết vai" để các em tự vượt qua nghịch cảnh, còn hơn là phải dựa dẫm vào một người chị lúc nào cũng mếu máo.

Trước đó, trong vụ việc em gái Trang (Ngọc Thủy) bị tung clip đánh ghen, thay vì là chỗ dựa tinh thần, Thương lại lập tức trách mắng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và công việc tại trường. Chính thái độ này khiến khán giả bức xúc: “Danh dự các em mất thì được, nhưng danh dự của chị thì phải giữ. Chị sợ tai tiếng ở trường chứ không thực sự nghĩ cho ai”.

Sự đối lập giữa việc nhẫn nhịn, cúi đầu trước người ngoài nhưng lại quát tháo, xả giận lên các em khi về nhà khiến Thương bị gắn mác "khôn nhà dại chợ". Khán giả phân tích: “Với người ngoài xúc phạm mình thì Thương nhẫn nhịn, còn về nhà lại quát các em để xả tức”.

Thực tế, khán giả truyền hình hiện nay yêu thích những mẫu nhân vật nữ mạnh mẽ, độc lập và có bản lĩnh đối mặt với nghịch cảnh. Vì thế, sự ủy mị và cách xử lý tình huống bằng nước mắt của Thương đã trở nên lỗi thời. Việc lặp lại biểu cảm buồn bã, đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc của Quỳnh Kool vô tình tạo ra sự đơn điệu, làm chậm nhịp phim.

 

Càng về cuối phim, nhân vật Thương đang tạo ra một làn sóng chán nản lan rộng. Khán giả kỳ vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ, một cái nhìn bao dung và thực tế hơn từ người chị cả. Nếu vẫn giữ lối hành xử giáo điều và tâm lý yếu đuối như hiện tại, Thương sẽ khó lòng lấy lại được thiện cảm từ công chúng. Đúng như một bình luận tiêu biểu trên diễn đàn phim: “Thương không chỉ làm hai em mệt, mà còn khiến khán giả mệt nữa”.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có một bộ phận khán giả đưa ra những góc nhìn đầy cảm thông cho nhân vật Thương. Họ cho rằng, việc Thương trở nên "biến dạng" tâm lý như hiện tại là kết quả tất yếu của việc phải gồng gánh nuôi ba đứa em trong cảnh nghèo khó khi tuổi đời còn quá trẻ. Có khán giả phân tích rằng, chính vì quá sợ cái nghèo, sợ các em đi vào vết xe đổ của sự thất bại nên Thương mới bám víu lấy tấm bằng đại học như một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Sự giáo điều đó thực chất là một tình yêu thương vụng về, là nỗi lo âu tột độ của một người chị không muốn thấy em mình phải khổ cực như chính mình. Những giọt nước mắt của Thương, dưới góc nhìn này, chính là biểu hiện của sự kiệt sức và bế tắc trước áp lực cuộc sống.

Hà Phương/VOV.VN
“Bước chân vào đời” tập 26: Tình một đêm của Quân đòi 1 tỷ, dằn mặt cả nhà
VOV.VN - Tập 26 "Bước chân vào đời" đẩy cao kịch tính khi “tình một đêm” của Quân không chỉ đấu khẩu gay gắt với bà Dung mà còn gây sốc khi ra giá 1 tỷ đồng để dàn xếp mọi chuyện. Màn lật kèo bất ngờ cùng những lời đe dọa tung ảnh nhạy cảm khiến gia đình Quân rơi vào thế căng thẳng tột độ.

VOV.VN - Tập 26 "Bước chân vào đời" đẩy cao kịch tính khi “tình một đêm” của Quân không chỉ đấu khẩu gay gắt với bà Dung mà còn gây sốc khi ra giá 1 tỷ đồng để dàn xếp mọi chuyện. Màn lật kèo bất ngờ cùng những lời đe dọa tung ảnh nhạy cảm khiến gia đình Quân rơi vào thế căng thẳng tột độ.

"Bước chân vào đời" tập 25: “Tình một đêm” của Quân có thai, bà Dung sốc nặng

VOV.VN - Tập 25 "Bước chân vào đời" đẩy drama lên cao trào khi cô gái từng qua đêm với Quân bất ngờ tìm đến tận nhà, tuyên bố đã mang thai. Sự xuất hiện cùng que thử hai vạch khiến bà Dung “đứng hình”, mở ra loạt biến cố căng thẳng trong gia đình.

VOV.VN - Tập 25 "Bước chân vào đời" đẩy drama lên cao trào khi cô gái từng qua đêm với Quân bất ngờ tìm đến tận nhà, tuyên bố đã mang thai. Sự xuất hiện cùng que thử hai vạch khiến bà Dung “đứng hình”, mở ra loạt biến cố căng thẳng trong gia đình.

"Bước chân vào đời" tập 24: Bà Dung sốc khi gái lạ đưa Quân về

VOV.VN - Trong tập 24 "Bước chân vào đời", bà Dung không chỉ “đụng độ” gay gắt với cô gái qua đêm cùng Quân mà còn dần thay đổi cách nhìn về Thương.

VOV.VN - Trong tập 24 "Bước chân vào đời", bà Dung không chỉ “đụng độ” gay gắt với cô gái qua đêm cùng Quân mà còn dần thay đổi cách nhìn về Thương.

