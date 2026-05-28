Phim kinh dị Việt liệu có tiếp tục "thống trị” phòng vé tháng 6?

Sau một tháng 5 khá trầm lắng, phòng vé Việt bước sang tháng 6 với nhiều kỳ vọng hơn khi liên tiếp có các phim nội mới ra rạp. Đáng chú ý, trong số bốn tác phẩm Việt chuẩn bị trình làng gồm "Ốc mượn hồn", "Ma xó", "Lầu chú Hỏa" và "Madame Thanh Sắc", có tới ba phim mang màu sắc kinh dị, bí ẩn hoặc tâm linh. Điều này cho thấy dòng phim kinh dị Việt, đặc biệt là những câu chuyện khai thác chất liệu bản địa, vẫn đang được các nhà sản xuất xem là hướng đi giàu tiềm năng.

Tháng 5 vừa qua không phải giai đoạn thuận lợi của phim Việt. Số lượng tác phẩm ra rạp ít, hiệu ứng truyền thông lẫn doanh thu đều chưa đủ mạnh để giữ nhiệt cho thị trường. Trong bối cảnh đó, tháng 6 được nhìn nhận như một phép thử mới: liệu loạt phim Việt ra mắt dồn dập, nhất là nhóm phim kinh dị, có thể kéo khán giả trở lại rạp hay không.

Mở màn đường đua là "Ốc mượn hồn", dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/6. Bộ phim đánh dấu sự trở lại khá nhanh của Quốc Trường sau "Một thời ta đã yêu". Không đi theo hướng kinh dị thuần túy, "Ốc mượn hồn" pha trộn yếu tố bí ẩn, tâm lý và bi kịch hôn nhân. Câu chuyện xoay quanh Quân, một người đàn ông đau khổ sau cái chết bất ngờ của vợ. Khi linh hồn người vợ được cho là quay trở lại trong thân xác của người khác, hy vọng đoàn tụ dần biến thành nỗi ám ảnh, kéo theo những bí mật bị che giấu phía sau cái chết.

Quốc Trường và Tiểu Vy trong "Ốc mượn hồn"

Nếu "Ốc mượn hồn" nghiêng về bi kịch tâm lý và cảm giác bất an, thì "Ma xó" lại đi thẳng vào vùng chất liệu kinh dị dân gian. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 12/6, khai thác quan niệm “ma giữ nhà” trong đời sống tâm linh dân gian Việt. Trung tâm câu chuyện là cặp vợ chồng nghèo Phú và Thảo. Sau biến cố mất mẹ, cộng thêm nỗi bất ổn khi mang thai sau một lần sảy con, Thảo bị đẩy vào trạng thái tuyệt vọng. Từ lời chỉ dẫn của một người hàng xóm làm nghề cúng, cô thực hiện nghi thức thỉnh vong về làm "Ma xó" để bảo vệ căn nhà và đứa con chưa chào đời. Nhưng thứ được rước về không chỉ là một điểm tựa tâm linh, mà dần trở thành cơn ác mộng đòi trả giá.

Ma xó

Cũng ra rạp ngày 12/6, "Lầu chú Hỏa" tạo nên màn đối đầu trực tiếp với "Ma xó" ở nhóm phim kinh dị. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những lời đồn xoay quanh căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, một địa danh lâu nay vốn được bao phủ bởi nhiều câu chuyện huyền bí. Phim theo chân một nhóm streamer trẻ tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang để đổi lấy lượt xem và tiền thưởng. Từ một cuộc chơi câu view, chuyến đi nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi họ vô tình chạm vào một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ.

Lầu chú Hỏa

Sự xuất hiện cùng lúc của "Ma xó" và "Lầu chú Hỏa" cho thấy kinh dị Việt đang tiếp tục bám mạnh vào hai trục chất liệu quen thuộc nhưng vẫn có sức hút: tín ngưỡng dân gian và truyền thuyết đô thị. Một bên là nỗi sợ xuất phát từ góc nhà, nghi lễ, vong linh và quan niệm tâm linh đời sống; một bên là nỗi ám ảnh đến từ không gian bỏ hoang, lời đồn và sự tò mò của giới trẻ thời mạng xã hội. Cả hai đều có lợi thế dễ tạo tò mò ban đầu, nhất là với nhóm khán giả trẻ thích trải nghiệm cảm giác mạnh ngoài rạp.

Ở nửa cuối tháng 6, "Madame Thanh Sắc" gia nhập cuộc đua với màu sắc khác biệt hơn. Phim không thuộc dòng kinh dị, mà thiên về tâm lý, tình cảm và hoài cổ, lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Câu chuyện xoay quanh Cầm Thanh (Thanh Hằng đóng), một đại mỹ nhân muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Madame Sắc (Hồng Ánh đóng), bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có và quyền lực. Sự giằng co giữa hai người phụ nữ hứa hẹn đem lại một màu sắc khác cho tháng phim vốn đang nghiêng nhiều về tâm linh, bí ẩn.

"Madame Thanh Sắc" lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960.

Việc phim kinh dị áp đảo trong tháng 6 không phải hiện tượng đơn lẻ. Nửa đầu năm 2026 đã chứng kiến sự thắng thế rõ rệt của dòng phim này. "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" đạt hơn 200 tỷ đồng, trong khi "Heo năm móng" hiện thu về 124 tỷ đồng. Cả hai cùng cho thấy một điểm chung: khán giả Việt đang phản ứng tích cực với những câu chuyện có màu sắc bản địa rõ nét, từ tín ngưỡng vùng Tây Bắc đến truyền thuyết dân gian miền Tây Nam Bộ.

Thành công đó tạo động lực cho các nhà sản xuất, nhưng cũng đặt ra một nỗi lo không nhỏ: liệu điện ảnh Việt có đang bước vào vòng lặp “đổ xô làm kinh dị”? Bài học từ phim hài Tết, phim remake hay phim gia đình cảm xúc vẫn còn đó. Khi một công thức thắng lớn, thị trường dễ xuất hiện nhiều tác phẩm đi theo hướng tương tự. Nếu chỉ thay đổi bối cảnh, thay tên con ma, thay một nghi lễ hay lời nguyền nhưng vẫn giữ cách hù dọa cũ, khán giả có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái bội thực.

Điểm mạnh của kinh dị dân gian Việt nằm ở kho chất liệu rộng. Mỗi vùng miền đều có những niềm tin, truyền thuyết, không gian văn hóa và nỗi sợ riêng. Nếu được khai thác kỹ, đây có thể trở thành lợi thế mà phim ngoại khó thay thế. Nhưng lợi thế đó chỉ bền khi phim không dừng lại ở vài cú hù dọa, mà phải xây dựng được không khí, nhân vật và câu chuyện đủ thuyết phục. Khán giả hiện nay không chỉ ra rạp để hét lên vài lần, họ còn muốn có thứ để bàn luận sau khi rời ghế.

Với tháng 6, cơ hội của phim Việt nằm ở sự đa dạng tương đối trong cùng một nhóm màu sắc. "Ốc mượn hồn" có bi kịch hôn nhân và thân phận con người; "Ma xó" khai thác tâm linh dân gian; "Lầu chú Hỏa" đặt nỗi sợ trong không gian truyền thuyết đô thị và văn hóa livestream; còn "Madame Thanh Sắc" tạo khoảng nghỉ bằng chất hoài cổ, tâm lý. Nếu các phim giữ được bản sắc riêng, phòng vé tháng 6 hoàn toàn có thể sôi động hơn tháng trước.

Tuy nhiên, “đổi vận” hay không vẫn phụ thuộc vào chất lượng thực tế. Kinh dị đang là dòng phim có sức kéo mạnh, nhưng cũng là thể loại dễ bị soi nếu kịch bản lỏng, nhân vật thiếu chiều sâu hoặc chiêu trò quảng bá lấn át nội dung. Tháng 6 vì thế không chỉ là cuộc đua của bốn phim Việt mới, mà còn là phép thử cho sức bền của dòng kinh dị bản địa sau loạt thành công đầu năm. Nếu làm tốt, phim kinh dị Việt có thể tiếp tục trở thành “đặc sản” phòng vé. Nếu đi theo công thức quá nhanh, sự hào hứng của khán giả cũng có thể nguội đi rất nhanh.