  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Rực rỡ sắc màu tại Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV

Chủ Nhật, 11:07, 10/05/2026
VOV.VN - Tối 9/5, chương trình diễu hành và khai mạc Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026 diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, thành viên các hội nhóm nghệ thuật trong và ngoài thành phố Hải Phòng, chia thành 21 khối diễu hành. Các đoàn xuất phát từ khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm tại Hải Phòng; vừa di chuyển vừa biểu diễn những tích trò dân gian, hoạt náo, trình diễn múa rối và nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian lễ hội sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, Liên hoan có sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu trên cả nước.

Liên hoan có sự tham dự của 10 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước đến từ nhiều tỉnh thành

Sau màn diễu hành là chương trình nghệ thuật khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc như: “Con rồng cháu tiên”, mashup “Chào Hải Phòng”, múa rối “Cây trúc xinh”, trình diễn áo dài thiếu nhi “Sắc màu rối nước”, nhảy Yosakoi của các nghệ sĩ Nhật Bản và tiết mục “Sắc hồng phượng vĩ”.

Theo chị Nguyễn Thu Thủy (phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), việc duy trì những hoạt động văn hóa truyền thống như liên hoan múa rối đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho người dân: "Hải Phòng hôm nay rất hoành tràng, thành phố duy trì những nét văn hóa thế này, người dân rất là vui. Tôi muốn rằng những nét văn hóa truyền thống như múa rối, những nét đẹp áo dài luôn được duy trì".

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV.

Trong suốt 5 ngày diễn ra Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, công chúng sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng: Các chương trình biểu diễn múa rối đặc sắc, không gian trình diễn ngoài trời, hoạt động tương tác cộng đồng… tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, nơi nghệ thuật hiện diện trong từng nhịp sống đô thị.

Thông qua các tiết mục trò cổ, khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được “chạm” vào những giá trị văn hóa lâu đời từ tiếng cười dân gian mộc mạc, hình ảnh lao động đời thường, đến những triết lý nhân sinh sâu sắc được truyền tải qua từng tích trò.

Các tiết mục múa rối tại đêm khai mạc hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026 không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật múa rối Việt Nam mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng một thành phố giàu truyền thống, năng động và khát vọng vươn lên.

Các nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng nhân dân vừa diễu hành vừa biểu diễn những tích trò dân gian, trình diễn múa rối và nghệ thuật đường phố, tạo nên không khí sôi động.

"Liên hoan không chỉ tạo sân chơi để các nghệ sĩ, diễn viên trong toàn quốc và các phường rối nước trên địa bàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn khẳng định giá trị văn hóa dân gian độc đáo của nghệ thuật múa rối đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và đang trên hành trình để lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh. Việc thường xuyên tổ chức biểu diễn múa rối nước là thể hiện sự chung tay gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, khẳng định vai trò của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại, theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam", ông Vũ Đình Tiến cho biết.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Lễ hội Hoa phượng đỏ liên hoan múa rối
Cuộc thi Đầu bếp vàng quốc tế - Hải Phòng mở rộng 2026: Quảng bá văn hoá, ẩm thực
VOV.VN - Trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Hiệp hội du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức cuộc thi “Đầu bếp Vàng quốc tế - Hải Phòng mở rộng năm 2026”.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng
VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng” được tổ chức vào tối 8/5, thành phố Hải Phòng đã công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố cho Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”
VOV.VN - Kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, ngày 8/5, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng) tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”.

