“Trại buôn người” vượt 300 tỷ, sắp cắt cảnh bạo lực để có bản 13+

Sau khi ra rạp ngày 25/9, “Trại buôn người” liên tục đạt những cột mốc doanh thu đáng chú ý. Phim vượt 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, cán mốc 200 tỷ đồng sau 1 tuần và đến chiều tối 5/10 chính thức vượt 300 tỷ đồng.

Trước đó, có thời điểm một số cụm rạp tại TP.HCM thông báo hết vé, số suất chiếu của phim tăng từ khoảng 3.000 lên hơn 5.000 suất mỗi ngày. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm nằm trong nhóm phim Việt có tốc độ bán vé nhanh, dù vẫn chậm hơn “Mưa đỏ” và một số phim ăn khách của Trấn Thành. “Mưa đỏ” mất 10 ngày để đạt 300 tỷ đồng, trong khi “Mai” cán mốc này sau 8 ngày.

Chiều tối 5/10, “Trại buôn người” cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam.

“Trại buôn người” xoay quanh những nạn nhân bị lừa sang các sào huyệt tội phạm dưới vỏ bọc những lời mời “việc nhẹ, lương cao”. Từ đây, họ bị giam giữ, ép tham gia các hoạt động lừa đảo và phải tìm cách thoát thân.

Nhân vật trung tâm là Ny, do Steven Nguyễn đảm nhận, trong hành trình tìm cách cứu em gái sau khi cô rơi vào một đường dây lừa đảo. Phim lựa chọn cách kể thiên về hành động với nhiều cảnh truy đuổi, đánh đập, trốn chạy và phản kháng.

Tác phẩm hiện được phân loại 18+, dành cho khán giả trên 18 tuổi, do có các cảnh nóng và bạo lực. Sau khi phim tạo hiệu ứng tại phòng vé, một số ý kiến đề nghị ê-kíp xây dựng phiên bản phù hợp với người từ 13 tuổi để nhóm khán giả trẻ cũng có thể tiếp cận câu chuyện cảnh báo trong phim.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất kiêm giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp đang nghiên cứu khả năng xây dựng phiên bản 13+.

Theo nhóm làm phim, việc phân loại 18+ ban đầu nhằm bảo đảm tính chân thực của câu chuyện, trong đó có những phân cảnh thể hiện sự khốc liệt tại các sào huyệt lừa đảo. Tuy nhiên, ê-kíp nhận thấy học sinh cấp 2, cấp 3 cũng là nhóm cần được cảnh báo về nguy cơ lừa đảo trên mạng xã hội.

“Ê-kíp sản xuất đang gấp rút nghiên cứu và lên phương án cắt gọt, điều chỉnh các phân cảnh bạo lực, giật gân nặng đô để xây dựng một phiên bản 13+ chuẩn chỉnh, đảm bảo tuân thủ tiêu chí phân loại của Cục Điện ảnh nhưng vẫn giữ nguyên vẹn thông điệp cảnh báo nhân văn của bộ phim”, đạo diễn và biên kịch cho biết.

Ê-kíp cũng cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện các thủ tục trình duyệt để đưa tác phẩm đến gần hơn với học sinh, qua đó lan tỏa thông điệp phòng chống lừa đảo và mua bán người.

Tuy nhiên, phiên bản 13+ hiện mới là phương án đang được nghiên cứu, chưa phải phiên bản đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Việc điều chỉnh nội dung vẫn phải đáp ứng các tiêu chí phân loại phim trước khi được phép phổ biến.

“Trại buôn người” do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đào thoát của những nạn nhân buôn người tại Tịnh Biên, An Giang năm 2022. Phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, Tùng Mint, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Danis Nguyễn cùng nhiều diễn viên khác.