Vai “tổng tài” của Mạnh Trường gây tranh cãi

Trong phim truyền hình "Bước chân vào đời" phát sóng trên VTV3, Mạnh Trường đảm nhận vai Trần Lâm, một nhân vật được xây dựng theo mô-típ “tổng tài” quen thuộc: lạnh lùng, có điều kiện, ít nói nhưng thường xuất hiện đúng lúc để giúp nữ chính. Đóng cặp cùng Quỳnh Kool, vai diễn này đang nhận được sự chú ý của khán giả, nhưng cũng kéo theo không ít tranh luận.

Trần Lâm là một thương nhân, có vẻ ngoài điềm tĩnh, phong trần và khá bí ẩn. Trong nhiều tình huống, nhân vật này đứng ra giúp Thương, do Quỳnh Kool thủ vai, giải quyết các rắc rối liên quan đến gia đình, công việc và những biến cố xung quanh cô. Chính cách xây dựng này khiến Lâm được một bộ phận khán giả xem là hình mẫu “tổng tài” trong phim Việt: luôn có mặt khi nữ chính gặp khó khăn, nói ít nhưng hành động nhiều.

Ở những tập gần đây, mối quan hệ giữa Lâm và Thương có nhiều chuyển biến. Ban đầu, cả hai thường xuyên đấu khẩu và có khoảng cách. Tuy nhiên, sau nhiều lần cùng xử lý những tình huống rắc rối, Thương dần thay đổi cách nhìn về Lâm. Ngược lại, Lâm cũng thể hiện sự quan tâm rõ hơn với Thương.

Một số cảnh tương tác giữa hai nhân vật được khán giả yêu thích. Câu thoại của Lâm: “Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi” được chia sẻ trên mạng xã hội vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, có chút tình cảm. Nhiều bình luận ủng hộ cặp đôi Lâm - Thương như: “Thương về với Lâm là đẹp đôi rồi”, “Lâm đúng chuẩn tổng tài bá đạo lo được cho em”, “Anh chị tán nhau, tôi là người rung động”.

Mối quan hệ Lâm - Thương khiến nhiều khán giả băn khoăn

Tuy nhiên, vai diễn của Mạnh Trường cũng gây tranh cãi chính vì mô-típ “tổng tài” được sử dụng khá rõ. Lâm nhiều lần được đặt vào vai trò người giải quyết rắc rối cho chị em Thương. Trước đó, khi Thương rơi vào tình huống nguy hiểm và suýt bị kẻ xấu cưỡng bức, Lâm là người xuất hiện để cứu cô. Sau biến cố này, Thương bắt đầu có cái nhìn khác về người đàn ông vốn lạnh lùng, khó gần.

Không chỉ giúp riêng Thương, Lâm còn can thiệp vào những chuyện liên quan đến Trang (Ngọc Thủy), em gái của cô. Khi Trang bị lợi dụng cả trong tình cảm lẫn công việc, Thương gần như rơi vào thế khó vì phải vừa lo cho em, vừa tìm cách xử lý hậu quả. Trong những rắc rối ấy, Lâm tiếp tục đứng ra hỗ trợ, giúp Thương tháo gỡ phần nào áp lực. Việc Lâm liên tục có mặt trong các biến cố của gia đình Thương khiến tuyến quan hệ giữa hai nhân vật được đẩy lên rõ hơn.

Nhiều khán giả cho rằng Lâm xuất hiện với tần suất dày đặc trong các vấn đề của Thương, từ chuyện cá nhân đến chuyện gia đình, công việc. Điều này khiến nhân vật đôi lúc bị nhận xét là quá rảnh và quá tiện cho diễn biến phim. Trên mạng xã hội, một số ý kiến bình luận hài hước: “Anh Lâm có vẻ rảnh nhất phim”, “Anh Lâm tổng đài, không lo làm ăn, suốt ngày trực điện thoại để giải quyết rắc rối thôi”, “Sao anh Lâm rảnh thế nhỉ”, “Quen biết sơ sơ mà việc gì cũng đến tay anh Lâm, chứ ngoài đời lấy đâu ra anh Lâm cơ chứ”. Những nhận xét này cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến tuyến tình cảm của Lâm và Thương, mà còn đặt câu hỏi về tính hợp lý trong cách xây dựng nhân vật.

Một điểm khác cũng khiến tuyến tình cảm này bị bàn luận là mối quan hệ giữa Lâm, Thương và Quân (Huỳnh Anh). Trước đó, Thương và Quân từng yêu nhau sâu đậm nhưng phải chia tay vì bị bà Dung (Quách Thu Phương), mẹ Quân, ngăn cản. Sau khi Quân đi du học, anh nhờ Lâm quan tâm chị em Thương. Trong khi đó, Lâm và Quân lại là anh em họ. Vì vậy, nếu Lâm và Thương phát triển thành một cặp, không ít khán giả cho rằng tình huống này khá khó xử.

Lâm giúp chị em Thương giải quyết nhiều rắc rối.

Một số người xem cho rằng Lâm chín chắn hơn Quân, phù hợp để trở thành chỗ dựa cho Thương. Nhưng cũng có ý kiến nhận xét việc nữ chính chuyển hướng tình cảm sang anh họ của người yêu cũ dễ tạo cảm giác gượng, nhất là khi câu chuyện giữa Thương và Quân vẫn còn nhiều vướng mắc.

Vai Trần Lâm vì thế trở thành một nhân vật gây tranh luận. Với nhóm khán giả thích mô-típ nam chính lạnh lùng, âm thầm bảo vệ nữ chính, đây là vai diễn dễ tạo thiện cảm. Nhưng với những người xem đề cao sự hợp lý của kịch bản, nhân vật lại bị cho là được xây dựng hơi “đẹp quá mức”, thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm để giải quyết vấn đề.

Dù vậy, những tranh cãi xung quanh vai diễn cũng cho thấy nhân vật Trần Lâm đang tạo được sự chú ý trong "Bước chân vào đời". Không chỉ là tuyến tình cảm mới của Thương, vai diễn của Mạnh Trường còn khiến khán giả bàn luận về cách phim Việt xây dựng hình tượng “tổng tài” trên màn ảnh: hấp dẫn, dễ tạo hiệu ứng, nhưng cũng dễ bị soi nếu thiếu tính đời thường.