Vì sao Spider Man vẫn hút khách giữa lúc dòng phim siêu anh hùng lao dốc?

Trong bối cảnh nhiều phim siêu anh hùng gần đây gặp khó khăn tại phòng vé, "Spider Man: Brand New Day” của Sony và Marvel đang được kỳ vọng tạo nên một màn ra mắt đặc biệt ấn tượng. Bộ phim mới về Người Nhện do Tom Holland thủ vai được dự báo có thể đạt một trong những doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh.

Theo các dự đoán, "Spider Man: Brand New Day” có thể thu về từ 260 đến 280 triệu USD tại 4.300 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Một số nhà phân tích lạc quan cho rằng doanh thu mở màn thậm chí có khả năng vượt 300 triệu USD. Trong khi đó, Sony đưa ra con số thận trọng hơn, khoảng 190 đến 195 triệu USD, dù phần lớn ý kiến đều tin rằng bộ phim sẽ đạt ít nhất 250 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên.

Đây là mức doanh thu mà rất ít tác phẩm từng chạm tới. Cho đến nay, chỉ có chín bộ phim vượt mốc 200 triệu USD trong một cuối tuần tại thị trường Bắc Mỹ. "Avengers: Endgame” hiện giữ kỷ lục mở màn cao nhất mọi thời đại với 357 triệu USD tại thị trường nội địa và 1,2 tỷ USD trên toàn cầu.

Xếp sau "Endgame” là "Spider Man: No Way Home”, ra mắt năm 2021 với 260 triệu USD tại Bắc Mỹ. Tiếp đó là "Avengers: Infinity War” với 257 triệu USD và "Star Wars: The Force Awakens” với 247 triệu USD. Nếu những dự báo hiện tại trở thành sự thật, "Brand New Day” có thể gia nhập nhóm những bộ phim có cuối tuần công chiếu thành công nhất lịch sử.

Tại thị trường quốc tế, phim được dự đoán thu ít nhất 275 đến 300 triệu USD. Phần trước, "No Way Home”, từng mở màn với 327 triệu USD quốc tế và 587 triệu USD toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn toàn cầu cao thứ ba trong lịch sử. "Brand New Day” có thể vượt những con số này nhờ được phát hành đồng thời tại Trung Quốc, nơi "No Way Home” không được chiếu.

Sức hút của phần phim mới còn đến từ cái kết gây tò mò của "No Way Home”. Peter Parker đã quyết định xóa danh tính của mình khỏi ký ức của thế giới để cứu đa vũ trụ, khiến bạn gái MJ và người bạn thân Ned quên mất anh. Sau thời gian dài chờ đợi, khán giả muốn biết cuộc sống của Peter Parker sẽ thay đổi như thế nào sau lựa chọn này.

Nhu cầu mua vé được cho là cao đến mức một số chuỗi rạp lớn phải bố trí các suất chiếu cách nhau 15 phút, kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm sau trong cuối tuần đầu tiên. Tuy nhiên, phim sẽ không được chiếu ở định dạng IMAX do "The Odyssey” của Christopher Nolan chiếm hệ thống này trong ba tuần cuối.

Sự quan tâm dành cho "Brand New Day” cho thấy Người Nhện dường như không chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng khán giả mệt mỏi với dòng phim siêu anh hùng. Trong khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel có dấu hiệu suy giảm tại phòng vé, loạt phim Người Nhện do Tom Holland đóng chính lại liên tục tăng trưởng.

"Spider Man: Homecoming” năm 2017 mở màn với 117 triệu USD tại Bắc Mỹ và đạt tổng doanh thu 880 triệu USD toàn cầu. "Far From Home” thu 92 triệu USD trong tuần đầu tại thị trường nội địa nhưng kết thúc với 1,13 tỷ USD trên toàn thế giới. Đến "No Way Home”, thương hiệu đạt đỉnh với gần 1,9 tỷ USD, dù không được phát hành tại Trung Quốc.

Nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations nhận định: "Khán giả có thể đã ngán phim siêu anh hùng, nhưng Người Nhện vẫn là ngoại lệ. Đây là bom tấn siêu anh hùng lớn đầu tiên của mùa hè, trong khi Spider Man từ lâu đã nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng".

Theo Bock, khán giả đang chán việc phải theo dõi quá nhiều câu chuyện liên kết phức tạp trong các vũ trụ điện ảnh. Ông nói: "Khán giả đã chán ngấy khi xem đi xem lại những thứ giống nhau. Có quá nhiều cốt truyện liên kết với nhau, và điều đó đang biến giải trí thành bài tập về nhà".

Bock cho rằng Người Nhện vẫn hấp dẫn vì các bộ phim luôn giữ được sự cân bằng giữa một siêu anh hùng và con người bình thường phía sau bộ trang phục. Dù sở hữu năng lực đặc biệt, Peter Parker vẫn phải đối mặt với tình yêu, tình bạn, trách nhiệm và những lựa chọn cá nhân gần gũi với khán giả.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn Franchise Entertainment Research, cũng đánh giá cao nền tảng câu chuyện của nhân vật. Ông nói: "Câu chuyện về Người Nhện và người hùng của nó rất đáng tin cậy và mang tính nguyên mẫu - một người vụng về, không có sức mạnh đặc biệt tình cờ phát hiện ra siêu năng lực của mình và sử dụng nó để giúp đỡ người khác. Đó là một công thức thành công, luôn luôn như vậy".

"Spider Man: Brand New Day” do Destin Daniel Cretton đạo diễn, thay Jon Watts, người thực hiện ba phần Người Nhện trước đó với Tom Holland. Bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 225 triệu USD và được kỳ vọng trở thành một trong những bom tấn lớn nhất năm.