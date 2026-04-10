Sau sự cố bị xâm hại gần 1 năm, ngai vua triều Nguyễn chưa được phục chế

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang hoàn thiện thủ tục liên quan đến quy trình phục chế hiện vật. Ngai vàng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và chưa thể tiến hành phục chế. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế giải thích, nguyên nhân chậm trễ do có nhiều thay đổi trong quy định pháp luật liên quan đến bảo vật quốc gia, đặc biệt là khi Luật Di sản văn hóa năm 2024 có hiệu lực, bổ sung các quy định chặt chẽ về việc phục chế, phục hồi hiện vật bị hư hại.

Ngai vàng triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa trước khi bị xâm hại

Đây được xem là trường hợp đặc biệt khi ngai vua triều Nguyễn có thể là bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại nghiêm trọng phải tiến hành phục chế. Vì vậy, quá trình triển khai cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về thủ tục, quy trình và phương pháp thực hiện theo quy định mới, cũng như Nghị định 308/2025/NĐ-CP.

Ngai vàng bị đối tượng xâm hại

Dự kiến vào đầu tuần tới, Hội đồng chuyên môn sẽ họp để đánh giá tình trạng hiện vật và đề xuất phương án bảo quản, phục chế phù hợp. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết: “Hội đồng này gồm các chuyên gia đánh giá mức độ thiệt hại là thế nào, khả năng phục hồi ra sao. Sau khi có ý kiến của hội đồng chuyên môn, báo cáo UBND thành phố để đề xuất phương án để khai và báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bởi vì đây là bảo vật quốc gia. Sau đó là yêu cầu Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai 10 nghệ nhân để phục hồi. Trong quá trình phục hồi sẽ người giám sát, đánh giá có đảm bảo cả về kỹ thuật, mỹ thuật, kèm với cái việc nghiên cứu, phục hồi đó thì phải có giải pháp để bảo vệ, bảo quản thường xuyên”.

Ngai vua triều Nguyễn trưng bày ở điện Thái Hòa, Đại Nội Huế trước khi bị xâm hại

Trước đó, trưa 24/5/2025, một đối tượng đã mua vé vào tham quan Đại Nội Huế, sau đó leo qua hàng rào bảo vệ trong điện Thái Hòa, ngồi lên ngai và bẻ gãy phần tựa tay bên trái khiến hiện vật bị hư hại nặng.

Sau sự cố xảy ra vào tháng 5/2025, ngai vua triều Nguyễn đã được đưa về lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ngai vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2015 gắn với không gian thiết triều tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Hiện nay, để phục vụ khách tham quan, ngành chức năng đã bố trí trưng bày phiên bản phục dựng ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, đồng thời điều chỉnh phương án tổ chức tham quan nhằm tăng cường bảo vệ di tích.