Xác minh vụ nam sinh lớp 7 tại Huế bị hành hung tại quầy tạp hóa

Thứ Tư, 11:44, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng phường Mỹ Thượng, thành phố Huế đang khẩn trương xác minh vụ việc một nam sinh lớp 7 bị hành hung tại quầy tạp hóa trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh vào đầu và mặt một nam sinh. Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một quầy tạp hóa trên địa bàn phường Mỹ Thượng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế. Người đàn ông trong clip được xác định là chủ quầy.

xac minh vu nam sinh lop 7 tai hue bi hanh hung tai quay tap hoa hinh anh 1
Hình ảnh nam học sinh ở phường Mỹ Thượng, thành phố Huế bị chủ quán tạp hóa hành hung. Ảnh cắt từ Clip

Gia đình nạn nhân đã trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng và đề nghị làm rõ. Gia đình nạn nhân cho biết, sau giờ tan học cùng ngày, học sinh này ghé vào quầy tạp hóa để mua hàng. Trong lúc hỏi mua kem nhưng không đủ tiền, em không mua nữa thì bất ngờ bị người đàn ông tại quầy tạp hóa hành hung. Chỉ khi có người vào can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Gia đình đã đưa học sinh này đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an phường Mỹ Thượng đã vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để xác minh vụ việc. Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng cho biết, tùy theo mức độ vi phạm và các căn cứ liên quan, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội
VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội phải bồi thường thêm tiền
VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm buộc bị cáo Đặng Chí Thành phải bồi thường thêm cho nạn nhân, đồng thời, tuyên y án 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Rượt đuổi, hành hung người mua sầu riêng vì tưởng quỵt tiền
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.

Xác minh vụ người giao hàng bị hành hung ở Hưng Yên
VOV.VN - Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập đối tượng liên quan vụ người giao hàng bị hành hung trên địa bàn.

Xác minh làm rõ vụ thanh niên lực lưỡng hành hung người phụ nữ chạy Shopee Food
Một phụ nữ chạy ShopeeFood đã bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng liên tục dùng tay đánh vào đầu, vùng sau lưng và đạp ngã xe, gây bức xúc, hiện cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

