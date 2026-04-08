Xác minh vụ nam sinh lớp 7 tại Huế bị hành hung tại quầy tạp hóa

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh vào đầu và mặt một nam sinh. Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một quầy tạp hóa trên địa bàn phường Mỹ Thượng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế. Người đàn ông trong clip được xác định là chủ quầy.

Hình ảnh nam học sinh ở phường Mỹ Thượng, thành phố Huế bị chủ quán tạp hóa hành hung. Ảnh cắt từ Clip

Gia đình nạn nhân đã trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng và đề nghị làm rõ. Gia đình nạn nhân cho biết, sau giờ tan học cùng ngày, học sinh này ghé vào quầy tạp hóa để mua hàng. Trong lúc hỏi mua kem nhưng không đủ tiền, em không mua nữa thì bất ngờ bị người đàn ông tại quầy tạp hóa hành hung. Chỉ khi có người vào can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Gia đình đã đưa học sinh này đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an phường Mỹ Thượng đã vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để xác minh vụ việc. Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng cho biết, tùy theo mức độ vi phạm và các căn cứ liên quan, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.