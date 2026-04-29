Tái định vị Đền Hát Môn trong bản đồ du lịch di sản Hà Nội

Thứ Tư, 10:47, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Quyết định số 756/QĐ-TTg (ngày 28.4.2026), phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (khoảng 3.767ha), trong đó khu vực lập quy hoạch trực tiếp di tích khoảng 58,42ha. Khu bảo vệ I có diện tích 2,93ha, khu bảo vệ II là 13,40ha; phần diện tích còn lại (42,09ha) là khu vực nghiên cứu mở rộng nhằm tạo vành đai bảo vệ, hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các công trình phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa cộng đồng.

Mục tiêu quy hoạch nhằm nhận diện, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di tích gắn với cuộc khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vùng đất Hát Môn. Đồng thời, định hướng phát triển nơi đây trở thành điểm đến du lịch văn hóa – tín ngưỡng – sinh thái hấp dẫn của Hà Nội, kết nối với các tuyến du lịch di sản trong khu vực.

Toàn cảnh Đền Hát Môn – di tích quốc gia đặc biệt gắn với tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Tư liệu)

Quy hoạch cũng đặt yêu cầu bảo vệ tối đa yếu tố gốc của di tích, gìn giữ ký ức cộng đồng, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng, không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đánh giá hiện trạng, xác định ranh giới bảo vệ, đề xuất phương án tu bổ – phục hồi, bảo quản di vật, cổ vật và di sản phi vật thể; nghiên cứu khảo cổ học liên quan đến dòng sông Hát cổ.

Việc lập quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, triển khai các dự án thành phần, góp phần đưa Đền Hát Môn trở thành trung tâm văn hóa truyền thống tiêu biểu của Thủ đô trong giai đoạn tới.

 

PV/VOV.VN
Tag: Đền Hát Môn di tích quốc gia đặc biệt bảo tồn di sản văn hóa Khởi nghĩa Hai Bà Trưng di sản hà nội điểm đến du lịch hà nội
