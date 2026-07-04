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Thái Nguyên khởi công phục dựng Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông

Thứ Bảy, 14:45, 04/07/2026
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VOV.VN - Sáng 4/7, tại xã Phủ Thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức khởi công Dự án phục dựng, tôn tạo một số hạng mục Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông. Dự án có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Các hạng mục được triển khai gồm quy hoạch tổng thể khu di tích; phục dựng nhà chỉ huy, nhà làm việc, cổng, tường rào, hệ thống hầm hào, lô cốt, ụ súng chiến đấu và các công trình phụ trợ. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 22/12/2026, góp phần hoàn thiện không gian di tích theo đúng giá trị lịch sử vốn có.

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Bộ Chỉ huy quân sự Thái Nguyên và lãnh đạo xã Phủ Thông khảo sát các hạng mục trước khi tiến hành dự án tôn tạo
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Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công Dự án phục dựng, tôn tạo một số hạng mục Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.
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Đồn Phủ Thông là Di tích lịch sử cấp quốc gia, gắn liền với trận công đồn Phủ Thông ngày 25/7/1948
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Đại biểu dâng hương, dâng hoa nghĩa trang Liệt sỹ Phủ Thông trước lễ khởi công dự án
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Dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sỹ
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Sa bàn mô hình đồn Phủ Thông

Đồn Phủ Thông là Di tích lịch sử cấp quốc gia, gắn với trận công đồn Phủ Thông ngày 25/7/1948, một trong những trận đánh công kiên tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Việc phục dựng, tôn tạo di tích có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử; đồng thời tạo thêm địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhân dân và du khách.

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CTV Duy Đức-Công Luận/VOV-Đông Bắc
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