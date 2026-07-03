"Đất nước thiên hùng ca" - đại sử thi sân khấu về 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Hành trình 4.000 năm lịch sử được kể trong 75 phút

Từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương dựng nước, những chiến công giữ nước cho đến khát vọng phát triển trong thời đại mới, hành trình 4.000 năm lịch sử dân tộc sẽ được tái hiện trong chương trình nghệ thuật "Đất nước thiên hùng ca".

Với thời lượng khoảng 75 phút, chương trình lựa chọn cách tiếp cận lịch sử thông qua nghệ thuật trình diễn nhập vai kết hợp công nghệ sân khấu. Thay vì chỉ theo dõi diễn biến trên sân khấu, khán giả được đặt trong không gian biểu diễn với nhiều lớp hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng trình diễn, tạo nên mạch kết nối xuyên suốt giữa câu chuyện lịch sử và trải nghiệm xem.

"Đất nước thiên hùng ca" tái hiện hành trình 4.000 năm lịch sử dân tộc bằng nghệ thuật trình diễn nhập vai

Chương trình được chia thành sáu chương, mỗi chương là một lát cắt trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Mở đầu là Long tiên kỳ duyên, lấy cảm hứng từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ và sự ra đời của bọc trăm trứng, khởi nguồn của dân tộc Lạc Việt. Từ câu chuyện khởi nguyên ấy, chương trình đưa khán giả đến Hùng Vương Dựng Nước, nơi hình ảnh tiếng trống đồng, nền văn minh lúa nước và đời sống lao động của cư dân Văn Lang được tái hiện trên sân khấu.

Hành trình tiếp tục với giang sơn vững bền, gợi lại những dấu mốc trong lịch sử giữ nước, từ thành Cổ Loa, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền cho đến chiến thắng Bạch Đằng. Sang Vương triều hưng thịnh, không gian chuyển về thời kỳ Đại Việt với hình ảnh Thăng Long, chùa Phổ Minh và câu chuyện vua Trần Nhân Tông rời ngai vàng để sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Khán giả trải nghiệm không gian sân khấu nhập vai với nhiều lớp hiệu ứng thị giác và âm thanh

Ở chương Sao vàng dẫn lối, bối cảnh chuyển sang những năm tháng chiến tranh với câu chuyện về sự hy sinh và tinh thần đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Khép lại chương trình là Quê hương hạnh phúc, tái hiện hình ảnh đất nước trong thời bình với những nét văn hóa đặc trưng của ba miền, từ Quan họ Kinh Bắc, Cồng chiêng Tây Nguyên đến lễ hội Nghinh Ông phương Nam. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở phần kết được xem như điểm nối giữa quá khứ, hiện tại và khát vọng hướng tới tương lai.

Kết hợp công nghệ để đưa khán giả bước vào dòng chảy lịch sử

Không chỉ lựa chọn chất liệu lịch sử, chương trình còn được dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) - hình thức biểu diễn đang được nhiều sân khấu trên thế giới áp dụng. Theo giới thiệu, khán đài được thiết kế ôm trọn hai bên sân khấu, tạo nên không gian trình diễn có chiều sâu, để khán giả vừa theo dõi câu chuyện vừa trở thành một phần của bầu không khí sân khấu.

Để phục vụ hình thức trình diễn này, ê-kíp sử dụng đồng thời 12 công nghệ và giải pháp sân khấu trong cùng một chương trình. Trong đó có sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, màn hình LED Panorama, LED ma trận, công nghệ khắc laser, mapping, visual hologram, hệ thống trình diễn trên không với zipline cùng các đạo cụ sân khấu cỡ lớn và hiệu ứng đạn nổ thực tế.

Nhiều đại cảnh được xây dựng từ chính những hình tượng quen thuộc trong lịch sử và văn hóa Việt Nam như cơn đại hồng thủy ở chương mở đầu, dòng thác thóc tượng trưng cho nền văn minh lúa nước, trận thủy chiến Bạch Đằng hay hình ảnh lá cờ Tổ quốc ở chương cuối. Những chi tiết này được kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu nhằm tạo nên không gian biểu diễn xuyên suốt.

Tham gia thực hiện chương trình là hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, ê-kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để hoàn thiện chương trình trước khi ra mắt công chúng.

Nhiều đại cảnh lịch sử được tái hiện với quy mô lớn trong chương trình

Chia sẻ về chương trình, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, đại diện BTC cho biết: "Đất nước thiên hùng ca không chỉ là một vở diễn, đó là một hành trình đầy tự hào về lịch sử 4.000 năm của dân tộc được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian thật sống động, hấp dẫn - nơi hồn cốt văn hóa và lịch sử cha ông được cảm nhận bằng nhiều giác quan, tạo ra những điểm chạm cảm xúc, kết nối thế hệ để từ đó khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, thông qua ngôn ngữ trình diễn hiện đại với tư duy quốc tế, show diễn sẽ góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả tới bạn bè thế giới".

Kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mới

Nhiều chuyên gia văn hóa, nghệ thuật cho rằng chương trình có thể mở ra hướng tiếp cận mới đối với các tác phẩm khai thác đề tài lịch sử.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết tiết mục khiến anh ấn tượng nhất là màn xiếc của hai diễn viên vào vai bộ đội: "Nếu khoảnh khắc ấn tượng nhất chắc là tiết mục xiếc của hai bạn đóng vai bộ đội ở phần nhạc 'Bèo dạt mây trôi'. Nó mang tính sân khấu nhiều nhất, có tính ẩn dụ và thông điệp cao... 75 phút rất khó để thể hiện đầy đủ lịch sử oai hùng, nhưng những lát cắt đó đủ để thành sản phẩm du lịch đặc thù".

Đại cảnh tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc

Trong khi đó, TS Lê Quốc Vinh nhận xét: "Thật sự thì cảm xúc biến chuyển rất nhanh. Lâu lắm rồi tôi mới xem được một show diễn với tốc độ cao như thế... Đại cảnh chiến đấu trên sông Bạch Đằng là một hình ảnh rất đẹp, hay cảnh dòng lúa, thóc rơi từ trên giữa căn phòng, đó là một cảnh gây ấn tượng rất mạnh".

Ông cũng cho biết mình thích những chi tiết diễn viên tương tác trực tiếp với khán giả: "Tôi được nhận cánh trầu têm cánh phượng, đi xem quan họ Bắc Ninh nhiều cũng có nhưng không nghĩ trong một show như thế này lại có sự tiếp xúc vậy. Đấy là những chi tiết rất cần để quyến rũ giới trẻ cùng hòa vào chương trình".

TS Lê Quốc Vinh cho rằng: "Người trẻ ngày hôm nay đến xem một show diễn hay bộ phim không chỉ thuần túy xem show đó, họ cần cả một hành trình trải nghiệm đi cùng, cái đấy gọi là công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa không phải là sản phẩm đơn nhất mà là một chuỗi các IP có thể phát triển thành nhiều sản phẩm... 'Đất nước thiên hùng ca' cũng phải thế, xem xong phải được nối dài tiếp, chuyển thành các IP, sở hữu trí tuệ phát triển thành sản phẩm khác".

Nhà báo Diễm Quỳnh đánh giá, chương trình có khả năng tạo sức hút với khán giả trẻ nhờ cách kể chuyện trực quan và giàu cảm xúc: "Người trẻ sẽ thích những màn biểu diễn mang tính chất gây hồi hộp... Câu chuyện về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh của cha anh, sự hy sinh của các anh hùng như Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, hay những khoảnh khắc bom đạn khói lửa thực sự là những hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Việc tái hiện lại những trang sử này chắc chắn sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc một lần nữa".

Khán giả trầm trồ trước "kỳ quan sân khấu"

Theo kế hoạch, "Đất nước thiên hùng ca" sẽ công diễn từ ngày 10/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội), nhà hát có sức chứa gần 1.500 chỗ. Chương trình do Vingroup thực hiện, với định hướng trở thành một sản phẩm biểu diễn phục vụ công chúng trong nước và khách quốc tế.