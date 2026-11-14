Thái Nguyên: Xã Văn Lang rộn ràng chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết

Những ngày này, các thành viên Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang tập trung luyện đàn tính, hát Then, hát Lượn và các điệu múa. Những người có kinh nghiệm hướng dẫn từng câu hát, nhịp đàn; các bạn trẻ chăm chú quan sát rồi tập theo... Ông Phan Văn Minh, thành viên Câu lạc bộ, cho biết: Những tiết mục quen thuộc đang được tập dượt để biểu diễn trong Ngày hội.

“Những ngày vừa qua, bà con cùng nhau đến Nhà văn hoá để tập luyện cho ngày Đại đoàn kết, ôn lại các bài Then, đàn Tính, các bài Lượn, dân ca để biểu diễn vào Ngày hội để cho bà con nhân dân các dân tộc được thưởng thức văn hoá dân tộc mình’, ông Minh chia sẻ.

Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại Ngày hội

Thành viên câu lạc bộ có nhiều lứa tuổi. Những người am hiểu dân ca truyền lại lời hát, cách gảy đàn; các em nhỏ có thêm cơ hội trau dồi tiếng Tày và làm quen với những sinh hoạt văn hóa của dân tộc mình. Nguyễn Thị Kim Ngân, thành viên Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang, hào hứng kể về những điều em học được và dự định chia sẻ các buổi tập trên mạng xã hội:“Khi được tham gia Câu lạc bộ này, cháu học hỏi được rất nhiều điều, học về đàn tính, xóc nhạc, học tiếng Tày, hát Then. Ông, bà, cô, chú trong Câu lạc bộ đã truyền dạy cho cháu nhiều bài hát dân ca hay, có ý nghĩa. Cháu sẽ quay video các buổi tập luyện, biểu diễn lên Facebook, Zalo, TikTok... để bạn bè hiểu thêm về bản sắc văn hoá của dân tộc mình”.

Thành viên các Câu lạc bộ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hoá văn nghệ tại địa phương

Văn Lang có 9 thôn với 1.627 hộ, gần 7.300 nhân khẩu; đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh cùng sinh sống. Đồng bào các dân tộc đều mong muốn góp vào chương trình những câu ca, tiếng nhạc, điệu múa mang sắc thái riêng như hát Then, hát Lượn, múa Mông, múa chuông Dao... Bà Hoàng Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang cho biết: Các thôn đang tập trung chuẩn bị tiết mục cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam sắp tới.

“Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, hiện nay các thôn bản trên địa bà xã Văn Lang đang tập trung tập luyện văn nghệ, chủ yếu tập trung vào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc như hát Then, hát Lượn, múa Mông, múa chuông Dao. Những tiết mục này thể hiện nét đặc trưng của riêng trên địa bàn xã, bà con tập luyện để biểu diễn vào Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam. Đây là một hoạt động được bà con hưởng ứng nhiệt tình, đoàn kết, phấn khởi”, bà Dung chia sẻ.

Các đội văn nghệ sẵn sàng mang đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam những tiết mục đặc sắc

Ban ngày lo việc đồng áng, sản xuất, nhiều người tranh thủ buổi tối đến tập cùng bà con. Các tiết mục đang được hoàn thiện, còn những buổi gặp gỡ tại Nhà văn hóa vẫn tiếp tục. Tiếng đàn tính, lời Then và nhịp múa làm không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam hiện rõ hơn trong từng thôn, bản ở Văn Lang.