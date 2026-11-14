English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên: Xã Văn Lang rộn ràng chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết

Thứ Bảy, 08:00, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mỗi tối, nhà Văn hoá xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) đều vang lên những câu Then, tiếng tính. Những buổi tập văn nghệ cũng là dịp để bà con gặp gỡ, cùng gìn giữ nét văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng.

Những ngày này, các thành viên Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang tập trung luyện đàn tính, hát Then, hát Lượn và các điệu múa. Những người có kinh nghiệm hướng dẫn từng câu hát, nhịp đàn; các bạn trẻ chăm chú quan sát rồi tập theo... Ông Phan Văn Minh, thành viên Câu lạc bộ, cho biết: Những tiết mục quen thuộc đang được tập dượt để biểu diễn trong Ngày hội.

“Những ngày vừa qua, bà con cùng nhau đến Nhà văn hoá để tập luyện cho ngày Đại đoàn kết, ôn lại các bài Then, đàn Tính, các bài Lượn, dân ca để biểu diễn vào Ngày hội để cho bà con nhân dân các dân tộc được thưởng thức văn hoá dân tộc mình’, ông Minh chia sẻ.

thai nguyen xa van lang ron rang chuan bi ngay hoi Dai doan ket hinh anh 1
Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại Ngày hội

Thành viên câu lạc bộ có nhiều lứa tuổi. Những người am hiểu dân ca truyền lại lời hát, cách gảy đàn; các em nhỏ có thêm cơ hội trau dồi tiếng Tày và làm quen với những sinh hoạt văn hóa của dân tộc mình. Nguyễn Thị Kim Ngân, thành viên Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang, hào hứng kể về những điều em học được và dự định chia sẻ các buổi tập trên mạng xã hội:“Khi được tham gia Câu lạc bộ này, cháu học hỏi được rất nhiều điều, học về đàn tính, xóc nhạc, học tiếng Tày, hát Then. Ông, bà, cô, chú trong Câu lạc bộ đã truyền dạy cho cháu nhiều bài hát dân ca hay, có ý nghĩa. Cháu sẽ quay video các buổi tập luyện, biểu diễn lên Facebook, Zalo, TikTok... để bạn bè hiểu thêm về bản sắc văn hoá của dân tộc mình”.

thai nguyen xa van lang ron rang chuan bi ngay hoi Dai doan ket hinh anh 2
Thành viên các Câu lạc bộ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hoá văn nghệ tại địa phương

Văn Lang có 9 thôn với 1.627 hộ, gần 7.300 nhân khẩu; đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh cùng sinh sống. Đồng bào các dân tộc đều mong muốn góp vào chương trình những câu ca, tiếng nhạc, điệu múa mang sắc thái riêng như hát Then, hát Lượn, múa Mông, múa chuông Dao... Bà Hoàng Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang cho biết: Các thôn đang tập trung chuẩn bị tiết mục cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam sắp tới.

“Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, hiện nay các thôn bản trên địa bà xã Văn Lang đang tập trung tập luyện văn nghệ, chủ yếu tập trung vào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc như hát Then, hát Lượn, múa Mông, múa chuông Dao. Những tiết mục này thể hiện nét đặc trưng của riêng trên địa bàn xã, bà con tập luyện để biểu diễn vào Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam. Đây là một hoạt động được bà con hưởng ứng nhiệt tình, đoàn kết, phấn khởi”, bà Dung chia sẻ.

thai nguyen xa van lang ron rang chuan bi ngay hoi Dai doan ket hinh anh 3
Các đội văn nghệ sẵn sàng mang đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hoá Việt Nam những tiết mục đặc sắc

Ban ngày lo việc đồng áng, sản xuất, nhiều người tranh thủ buổi tối đến tập cùng bà con. Các tiết mục đang được hoàn thiện, còn những buổi gặp gỡ tại Nhà văn hóa vẫn tiếp tục. Tiếng đàn tính, lời Then và nhịp múa làm không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam hiện rõ hơn trong từng thôn, bản ở Văn Lang.

hoi-sach-cd1.jpg

Hội sách Côn Đảo 2026: Lan tỏa giá trị lịch sử qua từng trang sách

VOV.VN - Từ ngày 19/11 đến 22/11, Hội sách Côn Đảo 2026 chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra tại Đặc khu Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11), góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa văn hóa đọc.

Hoàng Cường - Úy Thương/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch
Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch

VOV.VN - Thay vì tập trung hoạt động vào một số mùa cao điểm, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức 14 Tuần Văn hóa - Du lịch, từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2027. Mỗi tháng sẽ có một tuần lễ với chủ đề và hoạt động riêng, kết nối văn hóa, lịch sử, thể thao, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.

Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch

Quảng Trị mỗi tháng tổ chức 1 tuần văn hóa - du lịch

VOV.VN - Thay vì tập trung hoạt động vào một số mùa cao điểm, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức 14 Tuần Văn hóa - Du lịch, từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2027. Mỗi tháng sẽ có một tuần lễ với chủ đề và hoạt động riêng, kết nối văn hóa, lịch sử, thể thao, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.

Rực rỡ sắc màu các điệu múa chào mừng lễ Ok Om Bóc đồng bào Khmer Vĩnh Long
Rực rỡ sắc màu các điệu múa chào mừng lễ Ok Om Bóc đồng bào Khmer Vĩnh Long

VOV.VN - Những ngày qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long tổ chức các đêm biểu diễn văn nghệ tại các chùa Khmer trong tỉnh, phục vụ nhân dân nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Rực rỡ sắc màu các điệu múa chào mừng lễ Ok Om Bóc đồng bào Khmer Vĩnh Long

Rực rỡ sắc màu các điệu múa chào mừng lễ Ok Om Bóc đồng bào Khmer Vĩnh Long

VOV.VN - Những ngày qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long tổ chức các đêm biểu diễn văn nghệ tại các chùa Khmer trong tỉnh, phục vụ nhân dân nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Huế lan tỏa giá trị văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư
Huế lan tỏa giá trị văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư

VOV.VN - Văn hóa Huế không chỉ hiện diện trong các di tích, công trình kiến trúc mà còn được gìn giữ trong các phong tục, lễ hội và nếp sống của cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Huế đang phát huy giá trị truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết.

Huế lan tỏa giá trị văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư

Huế lan tỏa giá trị văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư

VOV.VN - Văn hóa Huế không chỉ hiện diện trong các di tích, công trình kiến trúc mà còn được gìn giữ trong các phong tục, lễ hội và nếp sống của cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Huế đang phát huy giá trị truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc