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Hội sách Côn Đảo 2026: Lan tỏa giá trị lịch sử qua từng trang sách

Thứ Sáu, 11:05, 13/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 19/11 đến 22/11, Hội sách Côn Đảo 2026 chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra tại Đặc khu Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11), góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa văn hóa đọc.

Hội sách do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì tổ chức, với thông điệp “Giữ ký ức – Gieo tri thức – Lan tỏa giá trị”, nhằm phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tri thức và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Điểm nhấn của sự kiện là 6 không gian trưng bày, triển lãm sách, tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật huyền thoại Côn Đảo, những cựu tù chính trị và anh hùng liệt sĩ. Các không gian được kết hợp công nghệ số hóa, mã QR và hoạt động trải nghiệm dành cho nhiều đối tượng công chúng.

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Tác phẩm "những lá thư thời chiến tranh" trưng bày tại Hội sách Côn Đảo (ảnh: Lưu Sơn)

Trong khuôn khổ hội sách còn có chương trình nghệ thuật thực cảnh “Côn Đảo – Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải; giao lưu với các cựu tù chính trị qua mô hình “Thư viện Người”; lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Cầu tàu lịch sử 914.

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Không gian hội sách Côn Đảo 2025 (ảnh: Lưu Sơn)

Dịp này, Ban Tổ chức cũng ra mắt Tủ sách cộng đồng “Huyền thoại Côn Đảo” và triển khai giai đoạn đầu Thư viện số cùng chủ đề, góp phần lưu giữ, số hóa và lan tỏa các tư liệu quý về vùng đất lịch sử này.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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