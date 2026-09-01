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Than Uyên lan tỏa bản sắc văn hóa trong dịp Tết Độc lập

Thứ Ba, 08:47, 01/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tết Độc lập năm nay, ngày 31/8, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tri ân truyền thống, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham gia.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động Tết Độc lập, sáng 31/8, tại sân vận động xã Than Uyên diễn ra Giải chạy “Về mùa vàng Tam Than” năm 2026, với sự tham gia của 350 vận động viên, trong độ tuổi từ 11 đến 65. Các vận động viên tranh tài ở hai cự ly 5 km và 8,8 km.

Cung đường chạy được thiết kế gắn với cảnh quan đặc trưng của Than Uyên. Cự ly 5 km xuất phát từ sân vận động xã, qua các tuyến đường trung tâm, đập tràn hồ Than Uyên, điểm du lịch đồi thông và về đích tại sân vận động. Cự ly 8,8 km đưa vận động viên qua Quốc lộ 32, cổng bản Én Luông, đường nội đồng cánh đồng Mường Than, bản Mường Than và về đích tại điểm view Hua Than.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Than Uyên trong ngày Tết Độc lập.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 38 giải nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung thi đấu; trao cờ, tiền thưởng và huy chương cho các đội đạt thành tích cao ở nội dung đồng đội.

Chiều cùng ngày, Ban vận động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái Than Uyên tổ chức Lễ buộc chỉ cổ tay, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, địa phương và đông đảo nhân dân.

Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục truyền thống lâu đời của đồng bào Thái, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo quan niệm của người Thái, con người gồm phần hồn và phần xác; khi hồn và xác hòa hợp thì con người sẽ khỏe mạnh, bình an.

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Lãnh đạo UBND xã Than Uyên trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích giải chạy.

Trong không gian nghi lễ, thầy cúng thực hiện các nghi thức truyền thống bên mâm lễ với nhiều món ăn đặc trưng như đầu lợn, gà, cá nướng, xôi nếp, bánh chưng gù. Sau nghi lễ, những sợi chỉ được buộc vào cổ tay các đại biểu và người dân, gửi gắm mong ước về sức khỏe, may mắn, bình an trong cuộc sống.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Lễ buộc chỉ cổ tay còn là dịp gắn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh đất và người Than Uyên tới du khách.

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Nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Thái Than Uyên.

Chuỗi hoạt động Tết Độc lập tại Than Uyên qua đó không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

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Than Uyên rộn ràng đón Tết Độc lập

VOV.VN - Những ngày này, vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống và bước chân người về hội. Tết Độc lập năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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