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Tái hiện “Ký ức độc lập” qua trải nghiệm văn hóa - lịch sử tại Bảo tàng Đắk Lắk

Thứ Hai, 15:31, 31/08/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ký ức độc lập”, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Tại không gian chính bên trong bảo tàng Đắk Lắk, người dân và du khách được trải nghiệm, tìm hiểu về Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, là trận đánh có ý nghĩa quyết định, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Hình ảnh, tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động, qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Mai Xuân Thịnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, qua không gian tái hiện, ông thêm hiểu và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.

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Các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm tại workshop “Quê hương ta ơi”

“Khi bước vào đây mình cảm thấy rất tự hào, cha ông ta đã chống giặc ngoại xâm trong kháng chiến chống Mỹ, mình cảm thấy được mở rộng vốn hiểu biết lịch sử nhiều hơn và càng thêm tự hào”, ông Mai Xuân Thịnh bày tỏ.

Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Đắk Lắk. Tại workshop “Quê hương ta ơi”, các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm; trong không gian “Vị quê”, các nghệ nhân giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của cư dân Tây Nguyên.

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Những món thổ cẩm nhỏ xinh được các em nhỏ thích thú nhìn ngắm

Dắt các con đến trải nghiệm, chị Mai Thị Huyền Trang, ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chị muốn thông qua những hoạt động như thế này gieo tình yêu quê hương, đất nước cho các con ngay từ nhỏ.

“Hoạt động trải nghiệm cho các bé nên là mình muốn con mình từ nhỏ đã được ươm mầm tình yêu quê hương, đất nước để hướng tới ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới. Khi lên đây thì các bé rất là vui thích và thích thú, gieo vào trong lòng các cháu tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ và các cháu được trải nghiệm và làm những món ẩm thực để làm quen từ nhỏ như thế”, chị Mai Thị Huyền Trang cho hay.

Với những người từng sống ở Đắk Lắk nhưng hiện ở xa, chương trình cũng mang đến những trải nghiệm mới mẻ ngay trên chính mảnh đất quê hương.

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Không gian “Vị quê” giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của các dân tộc tại Đắk Lắk.

Chị Lê Phương Thảo, ở phường Ea Kao, hiện sinh sống và công tác tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Cảm giác như là ở phương xa mình đến trải nghiệm chứ không phải là người bản địa đến trải nghiệm nữa. Tất cả đều là lần đầu tiên mình trải nghiệm. Các bạn giới thiệu ẩm thực vườn rừng, có hạt Kơ Nia, rồi các sản phẩm làm từ hạt Kơ Nia. Có những đặc sản và tất cả những nguyên liệu để làm nên món ăn của các dân tộc Tây Nguyên ở đây”.

Bên cạnh ẩm thực, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê, từ nhuộm sợi, tách chỉ đến kỹ thuật tạo nên những hoa văn đặc trưng. Những câu chuyện về cây Kơ Nia, cùng không gian dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống tiếp tục giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của cư dân bản địa.

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Du khách trải nghiệm tìm hiểu về cây Kơ Nia, rang hạt Kơ nia.

Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, đơn vị mong muốn đưa lịch sử và văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ: “Qua dịp nghỉ lễ, chúng tôi hy vọng là có thể giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha ông ta. Kỳ vọng của chúng tôi đó là mong sau thế hệ trẻ càng thêm yêu các bản sắc của mình, từ đó lan tỏa các giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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