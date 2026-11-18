Tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bảo tồn, bảo tàng

PV: Trên cả nước, với hệ thống 177 bảo tàng đang lưu giữ hơn 4 triệu tài liệu, hiện vật, theo bà, những rào cản nào khiến một số bảo tàng chưa thực sự phát huy được vai trò trong đời sống đương đại?

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền: Trước hết, cần trân trọng nhìn nhận rằng hơn 4 triệu tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ tại 177 bảo tàng là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ bảo tàng. Trong suốt chặng đường khó khăn dựng nước và giữ nước của dân tộc, họ đã kiên trì sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê và bảo quản, nhiều khi trong điều kiện hết sức khó khăn. Rất nhiều sưu tập quý, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia, đã được phát hiện, giải mã giá trị và giữ gìn an toàn đến hôm nay nhờ chính đội ngũ này. Công tác sưu tầm, bảo quản là nền móng của mọi hoạt động bảo tàng, và có thể khẳng định các bảo tàng Việt Nam xây dựng tốt phần việc nền tảng đó.

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ảnh: Bộ VHTTDL.

Về trưng bày, hệ thống trưng bày thường xuyên tại các bảo tàng nhìn chung được xây dựng trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống và giá trị lịch sử. Không ít bảo tàng đã chủ động tổ chức các trưng bày chuyên đề, triển lãm gắn với những sự kiện, vấn đề xã hội quan tâm như các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, bình đẳng giới, chủ quyền biển đảo, biến đổi khí hậu, ký ức chiến tranh và hòa bình... Điều này cho thấy bảo tàng không đứng ngoài đời sống mà luôn cố gắng đối thoại với thời cuộc.

Tuy nhiên, nói một cách thẳng thắn, điểm nghẽn hiện nay ít nằm ở chỗ chúng ta có gì, mà nằm ở cách chúng ta đưa những giá trị đó đến với công chúng như thế nào. Một số bảo tàng chưa tiếp thu và ứng dụng tương xứng những thành tựu của khoa học, công nghệ để làm mới cách trưng bày và thu hút khách tham quan. Nhiều nơi đã số hóa, nhưng kết quả số hóa chủ yếu mới phục vụ công tác quản lý, kiểm kê, chưa được chuyển hóa thành nội dung trải nghiệm hấp dẫn hay những câu chuyện chở đầy cảm xúc. Ở một số đơn vị, việc ứng dụng công nghệ còn mang tính phong trào: thiên về đầu tư thiết bị, đi trước nội dung, thiếu kịch bản diễn giải và chưa đánh giá hiệu quả sau đầu tư. Trong khi đó, công chúng, nhất là người trẻ, đã quen với môi trường tương tác, đa phương tiện và cá nhân hóa trải nghiệm.

Thêm nữa, cách diễn giải còn nặng về cung cấp thông tin một chiều. Trưng bày khoa học, chính xác nhưng đôi khi chưa thành câu chuyện hấp dẫn, thu hút sự chú ý của du khách. Hiện vật được giới thiệu đầy đủ về niên đại, chất liệu, xuất xứ, nhưng những thân phận, những con người, những câu chuyện phía sau hiện vật, tức là những điều chạm đến cảm xúc người xem, chưa được khai thác hết.

Ngoài ra, một số bảo tàng còn bị hạn chế bởi nguồn nhân lực liên ngành còn mỏng. Đội ngũ cán bộ bảo tàng vững về chuyên môn di sản văn hóa, nhưng còn thiếu những người am hiểu công nghệ, giáo dục, truyền thông, thiết kế trải nghiệm và marketing văn hóa. Nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, cơ chế hợp tác công tư, khai thác bản quyền hình ảnh hiện vật và phát triển sản phẩm văn hóa từ sưu tập chưa thật sự thông thoáng.

Du khách tra cứu thông tin qua thiết bị công nghệ số tại bảo tàng.

Sự kết nối giữa bảo tàng với trường học, du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa vì thế chưa chặt chẽ. Công tác nghiên cứu công chúng chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều bảo tàng chưa thực sự tìm hiểu, phân tích nhu cầu các đối tượng đến bảo tàng, họ cần gì, vì sao họ không quay lại. Thiếu những dữ liệu này, các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, truyền thông khó thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chuyển từ “bảo tồn thụ động” sang “chủ động kiến tạo ký ức quốc gia”

PV: Trước yêu cầu chuyển từ “bảo tồn thụ động” sang “chủ động kiến tạo ký ức quốc gia”, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào đối với công tác bảo tồn, bảo tàng hiện nay?

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc ngày 19/8/2026 với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy bảo tồn: không chỉ gìn giữ những giá trị đã được xác lập mà phải chủ động nhận diện, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đang hình thành, nhất là những giá trị có nguy cơ bị mai một, thất truyền và không thể phục hồi.

Theo Cục Di sản văn hóa, đây là định hướng quan trọng, đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh từ bảo tồn giá trị di sản đã có, sang chủ động nhận diện và bảo vệ những giá trị tiềm ẩn cần được nghiên cứu, lưu giữ cho tương lai, thực hiện hiệu quả đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Trải nghiệm công nghệ không gian số, 3D Mapping tại Bảo tàng gốm Bát Tràng.

Điều này đòi hỏi công tác bảo tồn phải chủ động ngay từ các khâu nhận diện, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa, lựa chọn và bảo vệ giá trị. Đặc biệt, cần quan tâm hơn đến giá trị di sản thời kỳ đương đại, trong đó có những dấu ấn của quá trình xây dựng và phát triển đất nước, điểm nhấn về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những biến đổi của đời sống xã hội. Đây là nguồn giá trị nếu không được nhận diện, lưu giữ kịp thời có thể trở thành những khoảng trống trong tư liệu và ký ức của địa phương, quốc gia.

Đối với bảo tàng, yêu cầu này đặt ra việc tiếp tục đổi mới từ cách sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu đến trưng bày, giáo dục và phục vụ công chúng. Bảo tàng không chỉ lưu giữ những gì đã thuộc về quá khứ, phát huy hiệu quả các bộ sưu tập, dữ liệu và tri thức mà bảo tàng đang có, mà phải chủ động thu thập, nghiên cứu và lưu giữ những nguồn tư liệu, hiện vật có giá trị của đời sống đương đại của địa phương, quốc gia, dân tộc.

Chúng tôi xác định, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới cách tiếp cận trong nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới công tác quản lý. Từ góc độ quản lý Nhà nước, chúng tôi tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, thống nhất nhận thức định hướng, tăng cường hướng dẫn, nâng cao năng lực nhận diện và đánh giá giá trị di sản văn hóa; đồng thời, tăng cường tính hiệu quả giữa các khâu công tác bảo tồn, bảo tàng, lưu trữ, nghiên cứu và chuyển đổi số, nhằm bảo đảm các giá trị được nhận diện và lưu giữ kịp thời. Với cách tiếp cận đó, bảo tồn không chỉ là giữ lại giá trị của quá khứ, mà phải chủ động nhận diện và lưu giữ những giá trị của hôm nay để hoàn thiện dòng chảy ký ức của di sản văn hóa cho ngày mai.

Trải nghiệm công nghệ số Audio Guide tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

PV: Để bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày hiện vật mà trở thành không gian kể chuyện lịch sử, kết nối công chúng, đặc biệt là người trẻ, ngành di sản văn hóa sẽ cần đổi mới những gì trong cách tổ chức trưng bày và hoạt động bảo tàng?

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền: Định nghĩa bảo tàng mới của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) thông qua năm 2022 đã nhấn mạnh bảo tàng là thiết chế mở, hòa nhập, hoạt động với sự tham gia của cộng đồng, mang lại trải nghiệm đa dạng cho giáo dục, thưởng thức, suy ngẫm và chia sẻ tri thức.

Luật Di sản văn hóa năm 2024 cũng như Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 611/QĐ-TTg về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đều đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động bảo tàng theo tinh thần đó.

Theo tôi, trước tiên cần đổi mới tư duy: Từ trưng bày hiện vật sang kể chuyện bằng hiện vật. Hiện vật gốc vẫn là linh hồn của bảo tàng, đó là giá trị chân thực mà không công nghệ nào thay thế được. Nhưng mỗi trưng bày cần được xây dựng như một câu chuyện có mạch dẫn, có nhân vật, có cảm xúc và có thông điệp. Nền tảng khoa học mà các bảo tàng đã xây dựng chính là điều kiện để kể những câu chuyện vừa hấp dẫn vừa chính xác.

Sự chuyển mình từ “tĩnh” sang “động”, từ “ngắm nhìn” sang “trải nghiệm”, từ “thụ động một chiều” sang “tương tác” đã mang lại những tín hiệu tích cực cho hệ thống bảo tàng tại Việt Nam.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ cần triển khai một cách thực chất, theo nguyên tắc "nội dung trước, công nghệ sau". Các bảo tàng cần mạnh dạn tiếp thu những thành tựu mới như số hóa 3D, thực tế ảo, thực tế tăng cường, thuyết minh đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hướng dẫn và cá nhân hóa trải nghiệm, trình chiếu mapping, không gian tương tác... Điều quan trọng là mỗi công nghệ phải phục vụ một kịch bản nội dung được thẩm định, phù hợp với từng loại hình di sản văn hóa và từng nhóm công chúng; bảo đảm tính xác thực, phân biệt rõ hiện vật gốc với phục dựng, mô phỏng. Công nghệ là phương tiện để làm cho hiện vật lên tiếng, không phải để trình diễn công nghệ.

Các bảo tàng cần đa dạng hóa và làm mới trưng bày thường xuyên. Bên cạnh trưng bày thường xuyên, cần tăng cường các trưng bày chuyên đề luân phiên, ngắn hạn, bám sát những chủ đề xã hội quan tâm. Đây vốn là điểm mạnh nhiều bảo tàng đã làm tốt và cần tiếp tục phát huy. Thông tin trưng bày nên được thiết kế nhiều lớp, đa ngôn ngữ, thân thiện với người khuyết tật, để mỗi người xem đều có thể tiếp cận theo nhu cầu và mức độ hiểu biết của mình.

Đặt công chúng làm trung tâm, đặc biệt là người trẻ. Bảo tàng cần đẩy mạnh nghiên cứu công chúng, coi đó là căn cứ để đầu tư và đánh giá hiệu quả. Với người trẻ, không chỉ mời họ đến xem mà cần mời họ cùng tham gia: đồng sáng tạo nội dung, tham gia làm tình nguyện viên, hướng dẫn viên, cùng thực hiện các dự án nghệ thuật, nội dung số từ chất liệu di sản văn hóa. Các hoạt động như bảo tàng về đêm, hoạt động trải nghiệm, chương trình giáo dục, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội… cần được triển khai bài bản và thường xuyên hơn.

Công tác phát triển nguồn nhân lực liên ngành và huy động nguồn lực xã hội cần hết sức quan tâm. Đội ngũ cán bộ bảo tàng luôn cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đủ hiểu biết về công nghệ, giáo dục và truyền thông. Cùng với đó, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo… nhưng bảo tàng luôn phải giữ vai trò quyết định về nội dung khoa học.

Về phía cơ quan quản lý, Cục Di sản văn hóa sẽ tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa năm 2024 về hoạt động bảo tàng và trưng bày trên môi trường điện tử, mô hình bảo tàng mở, nghiên cứu tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung số, thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chúng tôi tin rằng, với nền tảng sưu tập phong phú và một hệ thống trưng bày khoa học đã được xây dựng bài bản, khi được tiếp sức bằng công nghệ và tư duy mới, các bảo tàng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành những không gian văn hóa sống động, nơi người trẻ tìm đến không chỉ để xem mà để hiểu, để cảm nhận, để chạm vào lịch sử và để tự hào.

PV: Xin cảm ơn bà!