Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam sẽ số hóa hàng vạn di sản âm nhạc dân tộc

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc

Âm nhạc Việt Nam có kho tàng phong phú, được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử, với sự đóng góp của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng thực hành âm nhạc trên khắp mọi miền đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ để thu thập, bảo tồn, lưu trữ và phát huy giá trị di sản âm nhạc đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Tuy nhiên, một khối lượng lớn tư liệu âm nhạc hiện vẫn được lưu giữ dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bản thảo viết tay, bản nhạc in, bản ghi âm, ghi hình đến hình ảnh và các tài liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của tác giả. Nhiều tư liệu chưa được hệ thống hóa, số hóa để phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, khai thác và phổ biến rộng rãi.

Trước thực tế đó, Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam được thực hiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực âm nhạc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động sáng tác và bảo vệ quyền lợi của các nhạc sĩ.

Lễ ký hợp đồng tài trợ Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam giữa Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhà tài trợ. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Tham dự Lễ ký kết tại trụ sở Hội nhạc sĩ Việt Nam có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phó Ban Chuyển đổi số, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cùng dự có các thành viên Ban Chấp hành, Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng chuyên môn và nhà tài trợ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định: “Ý nghĩa xuyên suốt của dự án là đóng góp cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tầm nhìn 100 năm, chúng ta không chỉ đặt những viên gạch khởi đầu mà phải chung tay bồi đắp dòng chảy của ước vọng, khát vọng và hiện thực, đưa âm nhạc nước nhà phát triển đúng với vị thế và giá trị vốn có: vẻ vang, tự hào, xứng tầm và vươn ra thế giới.

Bảo tàng Âm nhạc số là mong muốn của rất nhiều các thế hệ các nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ thế hệ hôm nay, trước đây chúng ta cũng muốn tìm cách để lưu trữ được lại các tác phẩm, những bản nhạc, những tổng phổ, những âm thanh của các tác giả âm nhạc của Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta có thể xây dựng được hình thức lưu trữ, phổ biến, bảo tồn và phát huy những giá trị âm nhạc mà cha ông ta đã để lại từ trước đến nay”.

Bảo tàng Âm nhạc số là mong muốn của rất nhiều các thế hệ các nhạc sĩ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam được Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập và giao Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam trực tiếp vận hành. Theo đó, dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam có mục tiêu thu thập, bảo tồn, số hóa, lưu trữ, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm, tư liệu, di sản âm nhạc Việt Nam trên nền tảng số; đồng thời tạo điều kiện để công chúng trong nước và quốc tế tiếp cận kho tàng âm nhạc Việt Nam bằng những phương thức hiện đại.

Sẽ số hóa hàng vạn tác phẩm âm nhạc trên không gian mạng

Nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định: “Sự kiện này mang lại cho giới nhạc sĩ niềm tin rằng tác phẩm của mình không chỉ được bảo vệ bản quyền mà còn được gìn giữ lâu dài. Qua khảo sát bước đầu tại một số chi hội, nhiều nhạc sĩ sở hữu hàng trăm tác phẩm vẫn còn nằm trong ngăn kéo, chưa từng công bố trên không gian mạng. Ngay cả các nhạc sĩ như cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận với nhiều vở nhạc kịch, giao hưởng, hay cố nhạc sĩ Trọng Bằng cũng có nhiều tác phẩm chưa được số hóa để khai thác. Có hàng vạn tác phẩm của các tác giả, bên cạnh kho dữ liệu lớn mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đang lưu trữ”.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh bày tỏ sự xúc động trước tình yêu âm nhạc và sự đồng hành quý báu của nhạc sĩ Lê Tự Minh với khoản tài trợ 10 tỷ đồng cho Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam. Ông nhấn mạnh đây là viên gạch đầu tiên cho nền móng âm nhạc số của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Lê Tự Minh xúc động tri ân nhà tài trợ của Dự án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhạc sĩ Lê Tự Minh xúc động cho biết: "Sự đồng hành của chúng tôi trước hết xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm với đất nước; thứ hai là tình yêu âm nhạc; thứ ba là tình cảm gắn bó thân tình với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, cùng mong muốn được cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.

Ý tưởng bảo tồn các ca khúc, làn điệu dân ca và lan tỏa tác phẩm của giới nhạc sĩ đã được chúng tôi ấp ủ nhiều năm. Đến năm nay, nhận thấy sự quyết tâm của nhạc sĩ Đức Trịnh và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, chúng tôi lập tức bắt tay thực hiện. Tôi cũng thấy rất may mắn khi dự án có sự tham gia của nhạc sĩ Mai Kiên, người có nền tảng kiến thức và trình độ sâu về công nghệ. Chúng tôi càng có thêm niềm vui và quyết tâm để triển khai dự án”.

Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam dự kiến tập trung vào năm nhóm nội dung: lịch sử âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ; chân dung và sự nghiệp các nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ; các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu; hệ thống nhạc cụ Việt Nam; không gian và các loại hình âm nhạc truyền thống.

Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phó Ban Chuyển đổi số, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Mai Kiên tâm sự: “Việc thành lập Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam đối với tôi là một sự kiện quan trọng không chỉ của Hội Nhạc sĩ mà còn của tất cả giới yêu âm nhạc của đất nước. Đây là một nỗ lực để gìn giữ vốn âm nhạc truyền thống, âm nhạc dân gian, âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Thứ hai là nơi để quản lý các cái âm nhạc số của những nhạc sĩ đương đại bây giờ”.

Thông qua việc kết nối tư liệu, hình ảnh, âm thanh và các hình thức tương tác trên môi trường số, công chúng có thể tìm hiểu về tiến trình âm nhạc Việt Nam, các tác giả, tác phẩm, nhạc cụ và những loại hình nghệ thuật truyền thống. Bảo tàng hướng tới phục vụ đồng thời hoạt động nghiên cứu, giáo dục và nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức âm nhạc của công chúng.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết: “Tôi cho rằng bước đột phá đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ này chính là xây dựng được Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam, một Trung tâm Âm nhạc số. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn”.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam sẽ là cơ sở để phát triển nền tảng giới thiệu các tác phẩm của những nhạc sĩ lão thành và đương đại. Trên thực tế, dù chưa có con số thống kê cụ thể, Việt Nam còn hàng vạn tác phẩm âm nhạc mới cùng những làn điệu dân ca của 54 dân tộc. Tất cả đều là đối tượng cần được quan tâm thu thập, lưu trữ và số hóa. Ông kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam từng bước hình thành, hướng tới trở thành một kho tàng tư liệu quý báu của quốc gia.

Sau khi hoàn thành các bước xây dựng ban đầu, Bảo tàng sẽ từng bước được đưa vào hoạt động, tiếp tục bổ sung dữ liệu và mở rộng phạm vi tư liệu. Đây là quá trình lâu dài, cần sự phối hợp giữa tổ chức nghề nghiệp, các nhà chuyên môn, đơn vị công nghệ, địa phương và cộng đồng sáng tạo âm nhạc.