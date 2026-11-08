Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoàn thành tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Tày

Ngôi nhà Tày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vốn có nguồn gốc từ gia đình ông Đào Thế Diện ở bản Thẩm Rộc, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, được dựng năm 1967 và đưa về phục dựng tại Bảo tàng từ năm 1999. Trải qua thời gian dưới tác động của môi trường, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp.

Để thực hiện công tác trùng tu, Bảo tàng đã huy động trực tiếp 16 người thợ thủ công người Tày đến từ Thái Nguyên, bao gồm cả những thợ lành nghề từng tham gia dựng ngôi nhà lần đầu tiên. Quá trình thi công tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật truyền thống, từ việc tháo dỡ mái, xử lý vật liệu, gia công thay thế các cấu kiện hư hỏng cho đến gia cố hệ khung, sàn nhà và khu vực chuồng gia súc. Các vật liệu tự nhiên quen thuộc như gỗ, lá cọ, mai, vầu và nứa tiếp tục được ưu tiên sử dụng để gìn giữ trọn vẹn hồn cốt kiến trúc bản địa.

Nhà Tày tại khu Vườn Kiến trúc dân gian, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong quá trình tu bổ. (Ảnh: BTDTH)

Chia sẻ về quá trình triển khai cải tạo, sửa chữa ngôi nhà Tày, PGS.TS. Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng nhấn mạnh việc mời chính các chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia tu bổ là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo tính chân xác cho công trình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tri thức dân gian.

Nhà Tày tại khu Vườn Kiến trúc dân gian, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sau tu bổ. (Ảnh: BTDTH)

“Việc mời chính những người thợ Tày trực tiếp về sửa ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình không chỉ nhằm bảo đảm tính chân xác của công trình mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với tri thức và kinh nghiệm dân gian. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này, công chúng không chỉ tìm hiểu một công trình kiến trúc truyền thống mà còn hiểu hơn về những giá trị văn hóa, tri thức và con người đã tạo dựng, gìn giữ ngôi nhà qua nhiều thế hệ. Đó cũng là cách Bảo tàng kết nối di sản với đời sống đương đại, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa”, PGS.TS Lê Hải Đăng chia sẻ.

PGS.TS Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chia sẻ trong không gian nhà Tày sau tu bổ. (Ảnh: BTDTH)

Ông Đào Trung Tuyến (58 tuổi), người từng tham gia dựng ngôi nhà Tày tại bảo tàng năm 1999 và tiếp tục trở lại trong đợt trùng tu này chia sẻ: “Năm 1999, tôi đã cùng anh em đến Bảo tàng dựng ngôi nhà Tày. Lần này được trở lại, tôi rất vui và tự hào vì tiếp tục được góp sức giữ gìn ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình. Chúng tôi cố gắng sửa chữa cẩn thận, giữ đúng cách làm nhà của người Tày để ngôi nhà được bền lâu. Tôi mong Bảo tàng tiếp tục quan tâm, gìn giữ và giới thiệu ngôi nhà cho nhiều người biết đến. Mong rằng khi đến tham quan, mọi người, nhất là các bạn trẻ, sẽ hiểu thêm về cách làm nhà, cuộc sống và văn hóa của người Tày, từ đó thêm trân trọng những giá trị truyền thống của các dân tộc Việt Nam”.

Các nghệ nhân người Tày và lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giao lưu bên trong nhà Tày sau tu bổ. (Ảnh: BTDTH)

Song song với việc hoàn thành tu sửa, Bảo tàng đã tổ chức chương trình giao lưu giữa các thợ thủ công, nhà nghiên cứu và công chúng. Tại đây, các câu chuyện về kỹ thuật làm nhà sàn, kinh nghiệm chọn lọc vật liệu cùng những giá trị văn hóa tộc người tiếp tục được lan tỏa. Việc đưa ngôi nhà Tày hoàn thiện trở lại hoạt động đón khách tham quan tiếp tục khẳng định hướng đi hiệu quả của Bảo tàng trong công tác kết hợp nghiên cứu khoa học với phát huy giá trị di sản có sự đồng hành của cộng đồng.

Lối vào nhà Tày tại khu Vườn Kiến trúc dân gian, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.