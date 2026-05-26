  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
We are made of SUN: Khi công nghệ và nghệ thuật cùng chung “nhịp thở xanh”

Thứ Ba, 21:42, 26/05/2026
VOV.VN - Với triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN, câu hỏi phát triển bền vững không còn là những con số khô khan hay những bảng biểu tượng kỹ thuật, mà được “tái định nghĩa” đầy dung dị tại Hà Nội thông qua một không gian nghệ thuật số đa giác quan, nơi công nghệ tạo sinh giao thoa cùng nghệ thuật.

Triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp thực hiện là sự kết hợp ánh sáng, công nghệ tương tác và nghệ thuật số, triển lãm mở ra hành trình khám phá đa giác quan về phát triển bền vững, vai trò của con người với tương lai xanh. 

Triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN là sự kết hợp ánh sáng, công nghệ tương tác và nghệ thuật số.

Nằm trong chương cuối của chiến dịch “Nhấn kết nối – Bật thay đổi” thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), triển lãm We are made of SUN tiếp nối hành trình khám phá ba nguyên tố Gió - Nước - Mặt Trời như những biểu tượng của chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu “gió” phản ánh năng lượng của sự đổi mới, “nước” đại diện cho khả năng thích ứng linh hoạt, thì “mặt trời” được lựa chọn làm hình ảnh trung tâm của nguồn sống, nền tảng tri thức và sức mạnh tạo nên tác động lâu dài cho tương lai.

Triển lãm mở ra một cuộc đối thoại đa tầng giữa ký ức và suy tưởng, giữa trực giác con người và logic máy móc, giữa tính lặp và sự biến thể. Thông qua chuỗi hình ảnh động 5 kênh “SUN” và sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác “CONVERGENCE”, các nghệ sĩ giao thoa nghệ thuật thị giác cùng công nghệ để khám phá đường biên nơi quy trình máy tính vượt ra khỏi công năng thuần túy và trở thành một hình thức biểu đạt nghệ thuật. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Ngài Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, chia sẻ: “Phát triển bền vững không đơn thuần dừng lại ở giải pháp công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật, mà phụ thuộc cốt lõi vào yếu tố con người, nền tảng tri thức và năng lực cộng hưởng để tạo ra thay đổi. EU tin rằng hành trình chuyển đổi xanh chỉ thực sự mang lại giá trị lâu dài khi được nuôi dưỡng bằng kỹ năng chuyên môn cùng sự tham gia của thế hệ trẻ. Cũng như mặt trời lan tỏa năng lượng để duy trì sự sống, thế hệ trẻ Việt Nam, với tri thức và kỹ năng - sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, kết nối cộng đồng và dẫn dắt thay đổi trong tương lai”.

Ngài Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong triển lãm, các nghệ sĩ sáng tạo chuỗi hình ảnh động 5 kênh “SUN” - được phát triển bằng công nghệ tạo sinh, nơi những nét vẽ nguyên bản của Bách Vũ được chuyển hóa thành các cấu trúc thị giác động thông qua ngôn ngữ công nghệ. Xuyên suốt năm giai đoạn, tác phẩm tái hiện hành trình của ánh sáng từ nguồn năng lượng khởi nguyên, chuyển hóa thành vật chất, sự sống, tri thức và những hệ hình văn hóa – công nghệ của con người. 

Các đại biểu và khách tham quan triểm lãm sau lễ khai mạc.

Không dừng lại ở một trải nghiệm thị giác thuần túy, chuỗi tác phẩm còn gợi mở về mối liên kết liên tục giữa tự nhiên, tiến hóa và các hệ sinh thái đang duy trì sự sống, cũng như kết nối với những câu chuyện thực tiễn từ các dự án do Liên minh châu Âu hỗ trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Song song đó là một sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác “CONVERGENCE” được kiến tạo, kết hợp điêu khắc ánh sáng, chuyển động vật lý và hệ thống âm thanh để hình thành một “Mặt trời sống” vận hành dựa trên sự hiện diện của con người. Thông qua các trạm cảm biến hơi thở đặt xung quanh, mỗi nhịp thở của khán giả sẽ kích hoạt một luồng sáng di chuyển về lõi trung tâm, khiến khối năng lượng dần rực sáng và chuyển động mạnh mẽ hơn. Cơ chế này trở thành một ẩn dụ trực quan cho tính bền vững - rằng mọi thay đổi tích cực chỉ có thể được duy trì bằng sự tham gia liên tục và có ý thức của con người.

Sau sự kiện ra mắt, triển lãm We are made of SUN sẽ chính thức mở cửa miễn phí đón công chúng từ ngày 26 - 31/5 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

Thư Vũ/VOV.VN
Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu
VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Âm nhạc cộng đồng, nghệ thuật đường phố “chạm” tới cảm xúc công chúng

Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu châu Á

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

