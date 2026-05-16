Nghệ thuật dân gian hội tụ trong chương trình "Muôn triệu trái tim nhớ Bác"

Sáng 16/5, chương trình “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” đã diễn ra tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột. Chương trình “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài chòi, vọng cổ ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca Quan họ, Chèo, vọng cổ… được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc.

Đặc biệt, sau sáp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân, du khách nghệ thuật Bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận.

Các nghệ sỹ thể hiện các tiết mục một cách đầy cảm xúc.

Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ, ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ: “Phát huy loại hình bài chòi để sáng tác cũng đồng thời ôn lại truyền thống, giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Sáng tác về Bác Hồ thì muôn hình muôn vẻ, có những sáng tác của các bậc tiền bối nói về Bác, nói về tác phong, tư tưởng, đạo đức của Người. Chúng tôi dựa vào đó và sáng tác mang tính chất thực tiễn để thúc đẩy các phong trào và giáo dục cho thế hệ trẻ”.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo không gian để văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chương trình có sự thể hiện của các nghệ sỹ với nhiều loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, quan họ, vọng cổ, bài chòi.

Ca sĩ Ánh Tuyết, Chi hội Sân khấu – Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, hát về Bác không chỉ là biểu diễn mà còn là một trải nghiệm cảm xúc rất riêng: “Tôi vinh dự đã đến thăm quê Bác, làm cho tôi mỗi lần hát về Bác tôi lại tưởng nhớ đến căn nhà ngày xưa Bác đã ở, những cánh võng đưa hay cái sân của bên ngoại, bên nội nhà Bác. Mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất là vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác, nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”.

Theo Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, tháng 5 hằng năm là dịp để nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

Nghệ sỹ Trần Trọng Kỳ (phải) giới thiệu về loại hình nghệ thuật Bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận.

Năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.

“Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn là văn học nghệ thuật sẽ đóng góp vào trong các chương trình, các hoạt động chính trị xã hội. Đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác thì lan tỏa cho thế hệ trẻ về tình yêu, sự biết ơn và sự tri ân đối với vị cha già dân tộc là lãnh tụ Hồ Chí Minh”, nhà văn Niê Thanh Mai bày tỏ.