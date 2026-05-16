Nghệ thuật dân gian hội tụ trong chương trình "Muôn triệu trái tim nhớ Bác"

Thứ Bảy, 15:04, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” là chương trình nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

 

Sáng 16/5, chương trình “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” đã diễn ra tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột. Chương trình “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài chòi, vọng cổ ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca Quan họ, Chèo, vọng cổ… được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc.

Đặc biệt, sau sáp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân, du khách nghệ thuật Bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận.

Các nghệ sỹ thể hiện các tiết mục một cách đầy cảm xúc.

Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ, ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ: “Phát huy loại hình bài chòi để sáng tác cũng đồng thời ôn lại truyền thống, giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Sáng tác về Bác Hồ thì muôn hình muôn vẻ, có những sáng tác của các bậc tiền bối nói về Bác, nói về tác phong, tư tưởng, đạo đức của Người. Chúng tôi dựa vào đó và sáng tác mang tính chất thực tiễn để thúc đẩy các phong trào và giáo dục cho thế hệ trẻ”.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo không gian để văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chương trình có sự thể hiện của các nghệ sỹ với nhiều loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, quan họ, vọng cổ, bài chòi.

Ca sĩ Ánh Tuyết, Chi hội Sân khấu – Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, hát về Bác không chỉ là biểu diễn mà còn là một trải nghiệm cảm xúc rất riêng: “Tôi vinh dự đã đến thăm quê Bác, làm cho tôi mỗi lần hát về Bác tôi lại tưởng nhớ đến căn nhà ngày xưa Bác đã ở, những cánh võng đưa hay cái sân của bên ngoại, bên nội nhà Bác. Mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất là vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác, nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”.

Theo Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, tháng 5 hằng năm là dịp để nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

Nghệ sỹ Trần Trọng Kỳ (phải) giới thiệu về loại hình nghệ thuật Bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận.

Năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.

“Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn là văn học nghệ thuật sẽ đóng góp vào trong các chương trình, các hoạt động chính trị xã hội. Đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác thì lan tỏa cho thế hệ trẻ về tình yêu, sự biết ơn và sự tri ân đối với vị cha già dân tộc là lãnh tụ Hồ Chí Minh”, nhà văn Niê Thanh Mai bày tỏ.

Khai mạc Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” năm 2026

VOV.VN - Tối 15/5, tại công viên bến Ninh Kiều - TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Khai mạc Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” thành phố năm 2026”. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026)

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác
VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 sinh viên gây bất ngờ với album nhạc đậm tinh thần tuổi trẻ Việt
VOV.VN - Album “Vươn mình cùng đất nước” gây chú ý khi quy tụ 50 sinh viên và cựu sinh viên tham gia từ khâu sáng tác, hòa âm đến thể hiện. Sáu ca khúc mang màu sắc trẻ trung, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt và tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay.

Hồ sơ 54kg và hành trình đưa Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc ra thế giới
VOV.VN - Sau 5 năm nghiên cứu, khảo cổ, điền dã và vận động quốc tế, bộ hồ sơ khoa học nặng 54kg với hơn 5.000 trang tư liệu về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, khép lại hành trình được xem là chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

Cấp thiết bảo tồn, phát huy di tích Phật viện Đồng Dương
VOV.VN - Phật viện Đồng Dương, TP Đà Nẵng được xem là Thánh địa Phật giáo quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa xưa và khu vực Đông Nam Á. Hơn 1.000 năm trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, phần lớn công trình kiến trúc này bị hư hại. Yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản đặc biệt này.

