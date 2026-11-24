Giữa Quảng trường Tây Bắc, bên Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Sơn La, ngôi nhà đại đoàn kết đã được dựng lên bởi không gian văn hóa sắc màu của 12 dân tộc. Trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của mình, đồng bào các dân tộc tự hào kể về những phong tục, tập quán, những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc, quê hương...

Ông Lò Văn Bóng (áo đỏ) cùng đồng bào Lào xã Sốp Cộp, Sơn La giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc.

Ông Lò Văn Bóng, bản Mường Và, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La chia sẻ: Chúng tôi rất vui và phấn khởi khi được đến giao lưu tại không gian văn hóa này. Dân tộc Lào chúng tôi mang đến đây Lễ hội Khẩu Hó, khung cửi dệt thổ cẩm, những đồ dùng của dân tộc mình trong sản xuất như cày bừa, chiếc ếp, nồi niêu, đồ xôi...

Những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Lào được quảng bá tại không gian văn hoá.

Những điều mà ông Lò Văn Bóng cùng đồng bào dân tộc Lào ở vùng biên giới Sốp Cộp mang đến không gian văn hóa, là những nét đẹp truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở tuổi 76, ông Bóng vẫn giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc, từ việc trực tiếp trông coi tháp Mường Và (một di tích kiến trúc – nghệ thuật, văn hoá cấp quốc gia), vừa dẫn dắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của bản...

Đồng bào Mường tái hiện nét đẹp trong sinh hoạt, lao động, sản xuất...

Bởi với ông Bóng, nét đẹp văn hóa được gìn giữ, trao truyền từ những điều tưởng như rất nhỏ: Nét đẹp văn hóa của người Lào không chỉ trong dịp lễ hội như này mới thấy đâu, kể cả thường ngày, trong cách ăn mặc, dự tiệc, dự cỗ thì các ông các bà đều mặc trang phục người Lào để đi. Và cả ẩm thực, món ăn truyền thống được gìn giữ. Chúng tôi rất tự hào về giá trị văn hóa của dân tộc Lào mình, rất mong qua dịp này, sẽ có nhiều du khách biết và ghé thăm Mường Và, Sốp Cộp chúng tôi.

Từ nếp nhà, trang phục, nghề thủ công, ẩm thực, đến các lễ hội, điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống... tất cả đều được tái hiện và khắc hoạ ấn tượng trong không gian văn hoá của mỗi dân tộc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hoá ấy, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, cho đến thế hệ trẻ, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về văn hoá dân tộc mình.

Những điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống được đồng bào gìn giữ.

Chị Mòng Thị Sương, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La phấn khởi nói: Rất là phấn khởi và hạnh phúc khi được tham gia không gian văn hóa này. Chúng tôi mang đến những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Khơ Mú, đặc biệt là lễ hội Magro thường được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Qua không gian này chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến các phong tục, việc phục dựng lễ hội của dân tộc Khơ Mú chúng tôi.

Không cần phải đi đến những bản làng xa xôi, ngay giữa không gian văn hoá đặc biệt này, người dân và du khách đã có dịp khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Sơn La.

Đồng bào Dao Tiền với điệu múa chuông truyền thống.

Ông Bùi Quyết Tiến, phường Chiềng Cơi chia sẻ: Mỗi dân tộc một bản sắc, rất độc đáo mà nơi khác không có được. Có thể thấy bà con các dân tộc đều giữ được nét văn hóa của dân tộc mình từ xa xưa đến giờ, đặc biệt là những công cụ sản xuất, văn hóa, ẩm thực, rất phong phú, mỗi dân tộc một màu sắc, rất cần được gìn giữ!

Sơn La là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi 12 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Lào, Tày và Hoa. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng riêng, và sự đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa Sơn La phong phú, nhiều sắc màu, đồng thời, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc diện những bộ trang phục đẹp nhất của mình tham dự ngày hội.

Theo ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La: “Ngôi nhà Đại đoàn kết” được lựa chọn làm biểu tượng trung tâm của không gian văn hóa các dân tộc Sơn La lần này. "Không gian được trưng bày, tạo hình bởi đường tròn, đó là hình tượng của vòng xoè đại đoàn kết, kết nối cộng đồng, hướng tới sự giao thoa nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của mỗi dân tộc.

Không gian văn hoá chào đón người dân, du khách tới trải nghiệm, khám phá.

12 gian trưng bày của 12 dân tộc đều thể hiện những nét đặc sắc nhất, với mong muốn đem đến cho nhân dân các dân tộc và du khách không gian trải nghiệm các hoạt động văn hóa, đặc biệt là giá trị về văn hóa phi vật thể được trình diễn tại các gian trại cũng như sân khấu chính của không gian văn hóa; tạo nên một bức tranh văn hóa đầy đặn và hấp dẫn của các dân tộc, cùng trải nghiệm ca, múa, nhạc và trích đoạn các lễ hội đặc sắc..." - ông Thu nói.

Người dân, du khách giao lưu, trải nghiệm không gian văn hoá .

Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La mở cửa đón người dân và du khách gần xa đến hết ngày 24/11. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La dịp này.