

Cà phê Sơn La vươn ra thế giới

Từ những gốc cà phê Arabica bén rễ cách đây hơn 4 thập kỷ, Sơn La đã trở thành tỉnh có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước với trên 44.000 ha. Ngoài 2 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao, còn có 6 chuỗi liên kết sản xuất; 28 doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất, chế biến cà phê. Vươn ra thế giới, cà phê Sơn La đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Những nương đồi xanh màu cà phê ở miền núi Sơn La.

Để biến lợi thế thành giá trị kinh tế cao hơn, Sơn La đang tập trung phát triển bền vững cây cà phê và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Đặc biệt là với Quy định về chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), yêu cầu cà phê xuất khẩu vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích gây mất rừng sau ngày 31/12/2020.

Để hạt cà phê làm ra có thể đáp ứng tiêu chuẩn này, ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La, cho biết đã chủ động hơn trong việc truy xuất nguồn gốc, bảo đảm minh bạch từ vùng trồng đến sản phẩm xuất khẩu: "Chúng tôi nhận thức được sự khắt khe trong quy định EUDR và đã có sự chuẩn bị từ năm 2023; đến nay được UBND tỉnh, các sở, ngành, lực lượng kiểm lâm hỗ trợ HTX và các hộ nông dân trong việc đo đạc đề truy xuất nguồn gốc đến từng ô thửa, đảm bảo vùng nguyên liệu cà phê của HTX được truy xuất nguồn gốc và xem đây là “hộ chiếu” để xuất khẩu".

Cây cà phê được tỉnh Sơn La phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

“Hộ chiếu xanh”

Tấm “hộ chiếu xanh” để xuất khẩu trong câu chuyện của những người trồng cà phê Sơn La đang ngày càng được quan tâm. Hiện Sơn La đang rà soát thực trạng, xác minh nguồn gốc đất trồng cà phê; thu thập dữ liệu đến từng lô sản xuất, làm cơ sở để xác định nguồn gốc nguyên liệu, phân loại, phục vụ quản lý vùng trồng và xuất khẩu cà phê.

Quy định khắt khe này cũng đặt ra bài toán với ngành nông nghiệp Sơn La, làm sao để phát triển cà phê một cách bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị mà không cần mở rộng diện tích, tránh xâm lấn với đất rừng.

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đưa ra giải pháp: "Chúng tôi thường hướng dẫn bà con trồng xen với các loại cây, để làm sao vẫn có thu nhập, có cây che được bóng, bảo vệ được chất lượng của đất, đảm bảo được diện tích và chất lượng cà phê được giữ vững… Phải rất thận trọng trong việc mở rộng vùng trồng. Vì việc mở rộng có thể nâng cao diện tích, nâng cao thu nhập, nhưng cũng sẽ mất đi đa dạng sinh học - giá trị vô cùng quý với cà phê Arabica Sơn La".

Người dân, HTX ở Sơn La đang chủ động nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu cà phê.

Sơn La cũng đang tiếp tục thu hút đầu tư các dự án chế biến sâu và phát triển những chuỗi liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp, HTX và nông hộ. Là đơn vị đang liên kết với hơn 2.000 nông hộ, trên 3.000 ha cà phê tại Sơn La, ông Vũ Hoàng Huy, Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La, chia sẻ: Chúng tôi đồng hành với bà con, từ việc tập huấn, hướng dẫn bà con cập nhật các kiến thức mới về trồng trọt và canh tác cà phê; Định hướng cho bà con sản xuất theo các tiêu chuẩn về bền vững; kết nối các nông hộ với các chương trình dự án, hỗ trợ; hỗ trợ bà con chi phí liên quan đến cấp chứng nhận các tiêu chuẩn trong sản xuất…

Sơn La tổ chức lễ hội cà phê lần thứ 2 năm 2026 để quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định cây cà phê Arabica được kỳ vọng trở thành mặt hàng chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh và còn hướng đến trở thành một thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc, có vị trí vững chắc trên bản đồ cà phê trong và ngoài nước.

"Tỉnh Sơn La cam kết đồng hành với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất, tiến tới đảm bảo sản xuất cà phê theo hệ sinh thái, các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của các nước nhập khẩu. Sơn La sẽ xây dựng vùng trồng cà phê, xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La xứng tầm với niềm tin của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê của Sơn La. Để ngành cà phê Sơn La ngày càng mang thương hiệu đặc sắc trên bản đồ quốc tế" - ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh.

Cây cà phê Sơn La không chỉ là sinh kế bền vững, mà còn được hướng đến là thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc.

Những “tấm vé thông hành” đưa cà phê Sơn La tới thị trường rộng lớn đã và đang được tạo nên từ trách nhiệm, sự vào cuộc của mỗi nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền ở Sơn La. Từ đây, câu chuyện về cây cà phê không chỉ còn là chuyện sinh kế để thoát nghèo, làm giàu cho bà con, mà còn là hành trình đưa thương hiệu Arabica Sơn La vươn xa thế giới.