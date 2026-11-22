"Dấu ấn kép" trên bản đồ du lịch Châu Á

Vừa qua, tại giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) năm 2026, Tà Xùa lần đầu được vinh danh “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026”, còn Mộc Châu lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026”.

Tà Xùa - "điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á" thu hút du khách.

Hai danh hiệu ở hai hạng mục khác nhau, dành cho hai vùng đất mang những sắc thái riêng, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La đang ngày càng được nhận diện trên bản đồ du lịch khu vực.

Không chỉ vãn cảnh, du khách còn được khám phá sắc màu văn hóa dân tộc Mông.

Tà Xùa được biết đến là một trong những điểm săn mây nổi tiếng của Việt Nam và khu vực. Nằm ở độ cao từ 1.500 - 2.800m so với mực nước biển; Tà Xùa có khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa đông có thời điểm nhiệt độ xuống 0°C. Điều kiện khí hậu ấy mở ra lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, săn mây và trải nghiệm vùng cao.

Những khu rừng nguyên sinh đem lại trải nghiệm riêng có tại Tà Xùa.

Cùng với đó là hệ sinh thái đa dạng; với các địa danh như Sống lưng khủng long, núi U bò, mỏm cá heo, rừng chè cổ thụ, thác nước Xím Vàng, rừng nguyên sinh Phu Sa Phìn, ruộng bậc thang… đang từng bước trở thành những điểm đến được du khách quan tâm.

Nhiều điểm đến thiên nhiên được gìn giữ, tôn tạo tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Nếu Tà Xùa tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, thì Mộc Châu lại chinh phục du khách bằng một không gian thiên nhiên rộng lớn, giàu sức sống và hấp dẫn du khách suốt 4 mùa. Chính những mùa hoa, mùa quả, đồi chè, đồng cỏ, những trang trại bò sữa… đã trở thành một phần của cảnh quan, tạo nên những trải nghiệm mà du khách khó tìm thấy ở một điểm đến chỉ thuần túy dựa vào tài nguyên tự nhiên.

Mộc Châu - điểm hẹn của những sự kiện, lễ hội, giải thể thao trong nước và quốc tế.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã hình thành và phát triển nhiều mô hình du lịch sinh thái, nông nghiệp, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thú vị. Đây cũng là điểm hẹn của nhiều sự kiện du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế…

Du khách đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên nên thơ mùa hoa mận Mộc Châu.

Loạt dự án hơn 2.100 tỷ đồng khởi công trong quý IV

Cùng với những giải thưởng quốc tế đưa tên tuổi Mộc Châu, Tà Xùa nói riêng và Sơn La nói chung đến gần hơn với du khách; những dự án đầu tư mới đang mở thêm cánh cửa để hiện thực hóa tiềm năng du lịch của miền đất này. Hiện Sơn La đang có 9 dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, có 7 dự án được đưa vào danh sách dự kiến khởi công trong quý IV/2026, tổng vốn đầu tư khoảng trên 2.100 tỷ đồng.

Cảnh sắc thiên nhiên cùng nét đẹp văn hóa được gìn giữ, khai thác thành sản phẩm du lịch

Các dự án chủ yếu tập trung tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, xã Tà Xùa và phường Chiềng An; như: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village tại xã Vân Hồ; Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu tại phường Thảo Nguyên; Khu nghỉ dưỡng Mộc Châu Eco Garden tại phường Mộc Châu; dự án Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch tại phường Vân Sơn; Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands tại phường Vân Sơn; dự án Chiềng An Aurora tại phường Chiềng An; Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa tại xã Tà Xùa.

Phối cảnh dự án Chiềng An Aurora tại phường Chiềng An, Sơn La

Điều đáng chú ý từ “làn sóng” đầu tư lần này không chỉ nằm ở tổng số vốn, mà còn ở sự đa dạng trong loại hình và không gian phát triển. Từ những khu nghỉ dưỡng sinh thái, tổ hợp khách sạn, dịch vụ lưu trú đến mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp, các dự án đang từng bước bổ sung những mắt xích còn thiếu trong chuỗi dịch vụ du lịch của Sơn La. Đây cũng là cơ hội để địa phương chuyển từ khai thác lợi thế cảnh quan, khí hậu, văn hóa đơn thuần sang phát triển những sản phẩm có chiều sâu, tạo thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tuy nhiên, đầu tư xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng mới chỉ là điều kiện cần. Để những dự án thực sự tạo sức bật, Sơn La cần chú trọng phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch, từ giao thông kết nối, hạ tầng dịch vụ, nguồn nhân lực, chất lượng lưu trú đến công tác quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số…

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra thực địa các dự án đầu tư phát triển du lịch.

Khi lợi thế tự nhiên, bản sắc văn hóa, hạ tầng kết nối và nguồn lực đầu tư được đặt trong một tầm nhìn phát triển thống nhất, du lịch Sơn La có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Bắc mà còn từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.