Triển lãm giới thiệu gần 300 tác phẩm của họa sĩ Ngô Xuân Bính tại Hà Nội

Với số lượng tác phẩm lớn thuộc hai loại hình hội họa và điêu khắc, “Thông Ngỏ” cho thấy nhiều lát cắt trong thế giới sáng tạo của Ngô Xuân Bính. Các tác phẩm gợi mở những suy tư về văn hóa, con người, ký ức và đời sống tinh thần, đồng thời thể hiện cách nghệ sĩ tìm kiếm sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính tại triển lãm “Thông Ngỏ” ở Hà Nội.

Tên gọi “Thông Ngỏ” cũng xuất phát từ những suy tư của Ngô Xuân Bính trong quá trình lao động nghệ thuật. Trong phần tự sự về triển lãm, họa sĩ viết: “Càng vẽ, càng nặn, càng đục, tôi như được tự đối thoại với chính mình: nhận thêm, hiểu mình, trăn trở, khó tính, thương mình đủ đầy, hiền khô, hùng vĩ, khí lực, góc tối, góc sáng, góc chìm, góc nổi, ký ức, nỗi niềm, thương yêu, bi thương, cuồng quay...”.

Theo cách lý giải được đưa ra tại triển lãm, “Thông” là thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ; gắn với sự uyển chuyển trong tự vấn và thấu suốt. Trong khi đó, “Ngỏ” mang nghĩa hé mở, chưa khép lại, không chiếm hữu trọn vẹn ý nghĩa hay đóng dấu “một lần và mãi mãi”.

Triển lãm “Thông Ngỏ” giới thiệu gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc của họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Từ tinh thần đó, những yếu tố thuộc về văn hóa Việt trong sáng tác của Ngô Xuân Bính không chỉ được thể hiện qua những biểu tượng dễ nhận diện. Các tác phẩm hướng đến nhiều trạng thái và tầng cảm xúc khác nhau, từ ký ức, nỗi niềm, yêu thương đến những góc sáng, góc tối và khát vọng tái sinh.

Chia sẻ cảm nhận về thế giới nghệ thuật của Ngô Xuân Bính, Thạc sĩ Bùi Phương Lan cho biết: “Tôi thực không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đứng trước thế giới tranh của Ngô Xuân Bính, lần đầu tiên trong rất lâu tôi có cảm giác ngôn ngữ của mình trở nên hữu hạn và vụng về một cách đơn sơ: như một chiếc cốc đứng trước một mạch nước ngầm vừa tìm được miệng để trào lên. Ta không đo mạch nước ngầm bằng thể tích chiếc cốc. Ta chỉ có thể đứng đó. Đón nhận và biết ơn vì mình còn đủ rỗng rang để nhận được”.

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Thông Ngỏ”.

Triển lãm “Thông Ngỏ” được tổ chức trong khuôn khổ ra mắt Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long ngày 19/9 tại số 8 phố Tân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội. Đây là không gian dành cho hoạt động giới thiệu, trưng bày tác phẩm nghệ thuật và giao lưu giữa công chúng, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng những người quan tâm đến mỹ thuật.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, không gian này dự kiến tổ chức các chương trình giáo dục, đối thoại học thuật, giao lưu và hợp tác nghệ thuật. Chương trình có sự phối hợp của Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Kết nối Di sản Việt Nam, với sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam.