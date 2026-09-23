Đưa hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ra quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng

Ngày 22/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9636/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Theo đó, việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa, hướng tới đưa sự kiện trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 được định hướng tổ chức nhiều hoạt động tại các không gian công cộng.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa. Thay vì tập trung vào các lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường, các hoạt động được định hướng tổ chức tại quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn, bản và những không gian công cộng phù hợp.

Các chuỗi hoạt động phải mang tính trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng, trong đó người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia sáng tạo, đồng thời là đối tượng trực tiếp thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng được yêu cầu tăng cường trong quá trình tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ phát triển văn hóa cần gắn với các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số. Hiệu quả hưởng thụ văn hóa của người dân và mức độ lan tỏa xã hội được xác định là thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Việc tổ chức cũng phải kết hợp hài hòa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với các nguồn xã hội hóa hợp pháp, đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn và hiệu quả; tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể, có khả năng lan tỏa; mỗi địa phương tạo được một dấu ấn văn hóa, từng bước xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Các hoạt động sẽ được tổ chức tại quảng trường, phố đi bộ, di tích, bảo tàng, công viên và những không gian phù hợp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 kèm bộ nhận diện gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số.

Kế hoạch phải làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm và các hoạt động trọng tâm; bảo đảm ngắn gọn, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao phối hợp với các địa phương xây dựng hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với sản phẩm, tuyến, điểm du lịch; đồng thời tổ chức đợt phát động sáng tác văn học, nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

Một số sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng trở thành thương hiệu thường niên, gắn với di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng sẽ được nghiên cứu lựa chọn để quảng bá trong dịp này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chỉ đạo tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian và thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ chủ đề, thông điệp, nguồn lực và ban hành trước ngày 20/10/2026; đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trải nghiệm văn hóa phù hợp với đặc trưng từng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trung ương chủ động xây dựng phóng sự, nội dung chuyên đề nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.