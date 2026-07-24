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Trình diễn bikini trước học sinh, Ban Tổ chức cuộc thi hoa hậu ở Lý Sơn xin lỗi

Thứ Sáu, 16:54, 24/07/2026
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VOV.VN - Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 vừa gửi thư xin lỗi sau sự cố điều phối tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Trước đó, ngày 21/7, đơn vị tổ chức Cuộc thi này đã tổ chức trình diễn bikini trước hàng chục học sinh tiểu học khiến dư luận bức xúc.

Sau sự cố, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 có thư xin lỗi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, UBND đặc khu Lý Sơn, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn, phụ huynh, học sinh, các cơ quan báo chí và công chúng liên quan đến sự cố trong công tác điều phối chương trình an sinh xã hội tại đặc khu Lý Sơn vào ngày 21/7.

Theo thư, Công ty TNHH Sự kiện Truyền thông Giải trí Dori Pro - đơn vị tổ chức cuộc thi ban hành ngày 23/7 bày tỏ lời xin lỗi chân thành, sâu sắc tới các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, các nhà trường, phụ huynh, học sinh và công chúng về việc xuất hiện hình ảnh chưa phù hợp trong phần thi "Người đẹp Biển" diễn ra chiều 21/7 tại đặc khu Lý Sơn.

Ban Tổ chức cho biết, theo Đề án và kế hoạch ban đầu, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội dành cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn được bố trí tổ chức vào thời điểm nghỉ giải lao, hoàn toàn tách biệt với các phần thi trình diễn của chương trình.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện vào chiều ngày 21/7/2026, do điều kiện thời tiết tại Lý Sơn nắng nóng kéo dài, với mong muốn đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các em, bộ phận điều phối sân khấu đã chủ động đưa các em học sinh vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến. Chính sự xử lý tình huống thiếu linh hoạt và kém chặt chẽ này đã dẫn đến việc các em học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đúng thời điểm phần thi trình diễn trang phục áo tắm đang diễn ra, tạo nên những hình ảnh phản cảm và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

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Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 đã có thư xin lỗi liên quan đến việc thí sinh biểu diễn áo tắm trước mặt nhiều học sinh nhỏ tuổi.

Ban tổ chức thẳng thắn nhìn nhận: mặc dù xuất phát từ mục đích bảo vệ sức khỏe các em học sinh, nhưng việc thiếu phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt là nghiêm trọng trong khâu điều phối và quản lý sân khấu của ê-kíp tổ chức. Sự việc đã tác động đến môi trường văn hóa - giáo dục, làm phiền lòng chính quyền địa phương, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, tác động không hay đến tâm lý lứa tuổi học sinh và làm giảm uy tín của chương trình.

Ban Tổ chức gửi lời xin lỗi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND đặc khu Lý Sơn vì sự cố điều phối đã tạo dư luận không mong muốn, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương.

Đối với Ban Giám hiệu các trường, phụ huynh và 50 học sinh tham gia chương trình trao quà, Ban Tổ chức thừa nhận thiếu sót đã làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn ban đầu của hoạt động an sinh xã hội, đồng thời khẳng định không có chủ trương để các em tham gia hoặc theo dõi các phần thi mang tính nhạy cảm của người lớn.

Ban Tổ chức cũng gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí và công chúng, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, phê bình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước dư luận, đồng thời rút kinh nghiệm và sửa sai. 

Để khắc phục sự việc, Ban Tổ chức cam kết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách điều phối sân khấu; tuyệt đối tách biệt các hoạt động xã hội, thiện nguyện có sự tham gia của học sinh khỏi sân khấu và các phần thi của cuộc thi nhan sắc trong các chương trình tiếp theo. Đồng thời, đơn vị sẽ rà soát, siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức, kịch bản chi tiết, phương án an ninh và phân luồng khán giả tại đêm chung kết, bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng các quy định của pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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