Trung Quốc và Bồ Đào Nha vào chung kết DIFF 2026

Kết quả được Hội đồng Giám khảo thống nhất lựa chọn sau 5 đêm tranh tài ở vòng loại của 10 đội pháo hoa quốc tế, dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, tính sáng tạo, hiệu ứng trình diễn, khả năng đồng bộ với âm nhạc và cảm xúc mang lại cho khán giả.

Đương kim vô địch Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025, đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd, đến từ Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của một cường quốc pháo hoa với màn trình diễn “Bông hoa phương Đông”. Những lớp hiệu ứng đa tầng cùng kỹ thuật bắn chính xác, màu sắc biến hóa liên tục đã biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu nghệ thuật, chinh phục Ban Giám khảo và khán giả.

Những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc tại vòng loại DIFF 2026 để lại nhiều ấn tượng

Trong khi đó, đội Macedos Pirotecnia, đến từ Bồ Đào Nha, trở lại đầy ấn tượng sau giải “Sáng tạo nhất” tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025. Đội gây dấu ấn bằng phong cách trình diễn giàu chất thơ, đậm dấu ấn nghệ thuật châu Âu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa hiện đại.

Màn trình diễn pháo hoa của các đội thi tại vòng loại DIFF 2026

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các đội thi năm nay rất đồng đều, nhiều màn trình diễn tạo bất ngờ về ý tưởng, kỹ thuật và hiệu ứng, góp phần khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2 trên bản đồ các lễ hội pháo hoa quốc tế.

Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Những chân trời kết nối” sẽ diễn ra vào tối 11/7. Theo kết quả bốc thăm, đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha trình diễn trước, đội Trung Quốc trình diễn sau. Cuộc so tài được kỳ vọng sẽ mang đến những màn pháo hoa đỉnh cao, khép lại một mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sôi động và tiếp tục lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng - điểm đến của các sự kiện, lễ hội tầm quốc tế.