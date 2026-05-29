Truyện cổ tích: Nàng công chúa tham lam

VOV.VN - Ba món bảo vật kỳ diệu tưởng chừng sẽ mang lại may mắn cho ba anh em, nhưng lòng kiêu hãnh và sự cả tin đã khiến họ rơi vào âm mưu của một nàng công chúa tham lam, xảo quyệt. Câu chuyện cổ tích “Nàng công chúa tham lam” đưa các bé bước vào hành trình phiêu lưu hấp dẫn cùng những bài học ý nghĩa.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình khám phá đầy thú vị qua những câu chuyện về chú cáo Nâu, chú Thạch Sùng và chiếc giày thơm giữa kinh thành xưa. Từ đó, chương trình gửi gắm bài học về sự hiểu biết, lòng nhân ái và cách nhìn nhận thế giới bằng trái tim biết yêu thương, sẻ chia.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình cổ tích đầy xúc động của người thợ săn nhân hậu. Từ cơ duyên kỳ lạ dưới lòng đại dương đến quyết định hy sinh bản thân để ngăn dòng nước lũ cứu dân làng, câu chuyện gửi gắm bài học ý nghĩa về lòng tốt, sự dũng cảm và tình yêu thương dành cho cộng đồng.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc với những bài học về tình thân, lòng bao dung và sự dũng cảm. Từ chị Gà Mái khéo léo hóa giải hiểm nguy, bạn Vịt Xám vượt qua mặc cảm đến chim thần Garuda bảo vệ lẽ phải, mỗi câu chuyện đều gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương và sự tử tế.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” mở ra một hành trình dịu dàng đưa các bé chạm tới những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và bao dung. Qua những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, chương trình giúp các em hiểu rằng sự tử tế luôn có sức mạnh chữa lành và mỗi người đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
VOV.VN - Những câu chuyện tuổi thơ luôn mang theo bài học dịu dàng về tình người và cách ứng xử trong cuộc sống. “Kể chuyện và hát ru cho bé” hôm nay đưa các em đến với tiếng cười hóm hỉnh của truyện “Chàng rể và bố vợ”, rồi lắng lại cùng thông điệp yêu thương, sẻ chia qua câu chuyện “Cho đi và nhận lại”.