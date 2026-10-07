Truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn”

Sự tích núi Mẫu tử

VOV.VN - Ngày xưa, ở một vùng núi cao, có hai vợ chồng nhà nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng trồng lúa bắp, chăn nuôi gà lợn như nhiều gia đình khác. Nhưng nhờ của cải của bố mẹ để lại, họ sống có vẻ phong lưu. Rồi một hôm có người bạn cũ tới thăm.