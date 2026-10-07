VOV.VN - Một cô gái kết bạn với cây dẻ trong rừng và giữa họ dần hình thành một tình bạn đặc biệt. Nhưng khi cây dẻ bị đốn hạ để đóng thuyền, điều gì sẽ xảy ra? Cùng lắng nghe truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn” để khám phá câu chuyện cảm động về tình bạn và lòng biết ơn.
VOV.VN - Có một người lính không hề biết sợ và cũng chẳng bao giờ lo âu, buồn rầu. Khi được giải ngũ, vì chẳng biết nghề gì, nên anh ta đành phải lang thang khắp chốn, xin ăn những người hảo tâm.
VOV.VN - Ngày xưa, ở một vùng núi cao, có hai vợ chồng nhà nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng trồng lúa bắp, chăn nuôi gà lợn như nhiều gia đình khác. Nhưng nhờ của cải của bố mẹ để lại, họ sống có vẻ phong lưu. Rồi một hôm có người bạn cũ tới thăm.
VOV.VN - Chú Miu và chú Cún là hai con vật đáng yêu trong truyện cổ tích “Chiếc nhẫn sắt có mặt đá quý”. Câu chuyện có khá nhiều chi tiết hài hước, nhất là đoạn thoại hóm hỉnh giữa Miu và Cún với chủ nhân của mình.
VOV.VN - Cassim cho rằng mẹ của mình qua đời là do lỗi của Alibaba. Cậu ta đang lên kế hoạch để hãm hại Alibaba. Nhưng Alibaba được bình an nhờ sự giúp đỡ của cô gái có tên là Morgan. Còn Cassim chỉ vì tính ích kỷ mà hắn đã bị những kẻ xấu hãm hại.