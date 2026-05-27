Truyện cổ tích: Vương Chất gặp tiên

VOV.VN - Câu chuyện đưa các em nhỏ bước vào hành trình kỳ ảo của một chàng trai mải mê theo đuổi phú quý và trường sinh. Sau giấc mộng nơi đỉnh núi tiên, khi trở về chứng kiến mọi thứ đổi thay, chàng mới hiểu giá trị bền vững nhất không nằm ở danh vọng mà ở tri thức và tâm hồn.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc với những bài học về tình thân, lòng bao dung và sự dũng cảm. Từ chị Gà Mái khéo léo hóa giải hiểm nguy, bạn Vịt Xám vượt qua mặc cảm đến chim thần Garuda bảo vệ lẽ phải, mỗi câu chuyện đều gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương và sự tử tế.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” mở ra một hành trình dịu dàng đưa các bé chạm tới những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và bao dung. Qua những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, chương trình giúp các em hiểu rằng sự tử tế luôn có sức mạnh chữa lành và mỗi người đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
VOV.VN - Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới sẽ đưa các em nhỏ tuổi bước vào thế giới kỳ diệu của trí tưởng tượng và những bài học nhân văn sâu sắc. Qua từng câu chuyện sinh động, các bé sẽ bật cười trước những màn đối đáp thông minh, đồng thời học cách yêu thương, sẻ chia và trân trọng những điều giản dị.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình khám phá đầy thú vị qua những câu chuyện về chú cáo Nâu, chú Thạch Sùng và chiếc giày thơm giữa kinh thành xưa. Từ đó, chương trình gửi gắm bài học về sự hiểu biết, lòng nhân ái và cách nhìn nhận thế giới bằng trái tim biết yêu thương, sẻ chia.