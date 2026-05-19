Truyện kể dân gian: Chờ ăn mầm đá

VOV.VN - Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới sẽ đưa các em nhỏ tuổi bước vào thế giới kỳ diệu của trí tưởng tượng và những bài học nhân văn sâu sắc. Qua từng câu chuyện sinh động, các bé sẽ bật cười trước những màn đối đáp thông minh, đồng thời học cách yêu thương, sẻ chia và trân trọng những điều giản dị.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc với những bài học về tình thân, lòng bao dung và sự dũng cảm. Từ chị Gà Mái khéo léo hóa giải hiểm nguy, bạn Vịt Xám vượt qua mặc cảm đến chim thần Garuda bảo vệ lẽ phải, mỗi câu chuyện đều gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương và sự tử tế.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” mở ra một hành trình dịu dàng đưa các bé chạm tới những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và bao dung. Qua những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, chương trình giúp các em hiểu rằng sự tử tế luôn có sức mạnh chữa lành và mỗi người đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
VOV.VN - Những câu chuyện tuổi thơ luôn mang theo bài học dịu dàng về tình người và cách ứng xử trong cuộc sống. “Kể chuyện và hát ru cho bé” hôm nay đưa các em đến với tiếng cười hóm hỉnh của truyện “Chàng rể và bố vợ”, rồi lắng lại cùng thông điệp yêu thương, sẻ chia qua câu chuyện “Cho đi và nhận lại”.
VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.
VOV.VN - Sự thật thà nếu thiếu tỉnh táo đôi khi lại trở thành điểm yếu. Qua hành trình của một chàng trai bị xem là khờ nhưng biết học hỏi để tự bảo vệ mình, cùng câu chuyện về tình bạn nơi rừng xanh, bài học được gửi gắm là hãy kết hợp trí tuệ với lòng chân thành để sống khôn ngoan và tử tế.