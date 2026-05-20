Truyện kể: Chiếc lông én kỳ diệu

VOV.VN - Thế giới các loài chim sẽ mở ra đầy sinh động qua những câu chuyện giàu trí tưởng tượng và bài học ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Từ loài chim báo hiệu mùa xuân, tình bạn đẹp giữa muông thú đến sức mạnh đoàn kết để vượt qua mùa đông khắc nghiệt, mỗi câu chuyện đều giúp các bé thêm yêu thiên nhiên.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.
VOV.VN - Sự lười biếng có thể khiến một người đánh mất tất cả, nhưng tình yêu và trách nhiệm lại có sức mạnh xoay chuyển cả số phận. Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, mời các bé cùng đến với đất nước Thái Lan để lắng nghe câu chuyện về "Chàng Lười".
VOV.VN - Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, các bé sẽ cùng đến với câu chuyện cổ tích quen thuộc mang tên “Cây khế”. Vì sao người em hiền lành, chỉ với chiếc túi ba gang lại tìm thấy cuộc sống ấm no?
VOV.VN - Trong chương trình, các bé sẽ được gặp lại hình ảnh cây tre kiên cường – biểu tượng của tâm hồn Việt qua câu chuyện về những đốt tre kỳ ảo và hai câu thần chú nhiệm màu.
VOV.VN - Trí thông minh không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở sự nhanh trí và khả năng ứng biến trong cuộc sống. Từ những câu chuyện hóm hỉnh về Trạng Quỳnh, chàng rể tinh khôn đến chú Ếch nhỏ bé, bài học gửi gắm là hãy tự tin, biết phát huy giá trị riêng và dùng trí tuệ để vượt qua nghịch cảnh.