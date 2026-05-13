Truyện kể: “Chó đen và chó vàng”

VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.
VOV.VN - Sự thật thà nếu thiếu tỉnh táo đôi khi lại trở thành điểm yếu. Qua hành trình của một chàng trai bị xem là khờ nhưng biết học hỏi để tự bảo vệ mình, cùng câu chuyện về tình bạn nơi rừng xanh, bài học được gửi gắm là hãy kết hợp trí tuệ với lòng chân thành để sống khôn ngoan và tử tế.
VOV.VN - Trí thông minh không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở sự nhanh trí và khả năng ứng biến trong cuộc sống. Từ những câu chuyện hóm hỉnh về Trạng Quỳnh, chàng rể tinh khôn đến chú Ếch nhỏ bé, bài học gửi gắm là hãy tự tin, biết phát huy giá trị riêng và dùng trí tuệ để vượt qua nghịch cảnh.