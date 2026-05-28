Truyện kể: Chú voi con hậu đậu

VOV.VN - Từ những câu chuyện gần gũi về thế giới loài vật, chương trình đưa các em nhỏ khám phá bài học đầu đời về sự cẩn trọng, trách nhiệm và đức tính khiêm tốn. Qua hình ảnh voi con, chú chim non hay những chuyến rong chơi lạc bước, các bé thêm hiểu giá trị của tình yêu gia đình và hành trình trưởng thành.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” mở ra một hành trình dịu dàng đưa các bé chạm tới những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và bao dung. Qua những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, chương trình giúp các em hiểu rằng sự tử tế luôn có sức mạnh chữa lành và mỗi người đều xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc với những bài học về tình thân, lòng bao dung và sự dũng cảm. Từ chị Gà Mái khéo léo hóa giải hiểm nguy, bạn Vịt Xám vượt qua mặc cảm đến chim thần Garuda bảo vệ lẽ phải, mỗi câu chuyện đều gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương và sự tử tế.
VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình cổ tích đầy xúc động của người thợ săn nhân hậu. Từ cơ duyên kỳ lạ dưới lòng đại dương đến quyết định hy sinh bản thân để ngăn dòng nước lũ cứu dân làng, câu chuyện gửi gắm bài học ý nghĩa về lòng tốt, sự dũng cảm và tình yêu thương dành cho cộng đồng.
VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.