Truyện thiếu nhi: "Dây chuyền thật, dây chuyền giả"

Chú ếch du Xuân

VOV.VN - Khi mùa Xuân tới, rất nhiều loài chim trở về đầm nước sau một thời gian đi tránh rét. Chúng kể cho nhau nghe về vẻ đẹp và sự trù phú ở nhiều nơi trên thế giới. Chú ếch nghe được điều này nên đã nhờ đàn vịt trời đưa đi khắp nơi.