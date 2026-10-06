English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyện thiếu nhi: "Dây chuyền thật, dây chuyền giả"
Thứ Ba, 21:00, 06/10/2026

Truyện thiếu nhi: "Dây chuyền thật, dây chuyền giả"

VOV.VN - Một món quà sinh nhật có thể mang đến niềm vui, nhưng cũng có thể chứa đựng một bài học bất ngờ. Cùng theo chân Kiều trong câu chuyện “Dây chuyền thật, dây chuyền giả” để khám phá câu chuyện thú vị về món quà của mẹ và hiểu thêm ý nghĩa của sự chân thành, trân trọng.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV3
Podcast liên quan
Chú ếch du Xuân
Chú ếch du Xuân

VOV.VN - Khi mùa Xuân tới, rất nhiều loài chim trở về đầm nước sau một thời gian đi tránh rét. Chúng kể cho nhau nghe về vẻ đẹp và sự trù phú ở nhiều nơi trên thế giới. Chú ếch nghe được điều này nên đã nhờ đàn vịt trời đưa đi khắp nơi.

Chiếc lá biết hát
Chiếc lá biết hát

VOV.VN - Trên đường đi, thỏ Bi-li đã cảm nhận được âm thanh xào xạc của những chiếc lá. Và Bi-li cho rằng lá cũng có thể hát lên những bài ca mà chúng yêu thích...

Chuyện chàng đánh cá Mê Núp (Phần 2)
Chuyện chàng đánh cá Mê Núp (Phần 2)

VOV.VN - Khi có người vợ chăm chỉ hiền lành cùng đồng hành, chàng Mê Núp đỡ vất vả hơn rất nhiều. Người vợ hiền đã động viên giúp đỡ chàng trên con đường sự nghiệp. Một thời gian sau Mê Núp được vào cung hầu cận nhà vua...

"Đôi ủng da trâu": Người lính không biết sợ
"Đôi ủng da trâu": Người lính không biết sợ

VOV.VN - Có một người lính không hề biết sợ và cũng chẳng bao giờ lo âu, buồn rầu. Khi được giải ngũ, vì chẳng biết nghề gì, nên anh ta đành phải lang thang khắp chốn, xin ăn những người hảo tâm.

Nghe nhiều

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn