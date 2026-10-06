Truyện thiếu nhi: "Dây chuyền thật, dây chuyền giả"

VOV.VN - Một món quà sinh nhật có thể mang đến niềm vui, nhưng cũng có thể chứa đựng một bài học bất ngờ. Cùng theo chân Kiều trong câu chuyện “Dây chuyền thật, dây chuyền giả” để khám phá câu chuyện thú vị về món quà của mẹ và hiểu thêm ý nghĩa của sự chân thành, trân trọng.
VOV.VN - Khi mùa Xuân tới, rất nhiều loài chim trở về đầm nước sau một thời gian đi tránh rét. Chúng kể cho nhau nghe về vẻ đẹp và sự trù phú ở nhiều nơi trên thế giới. Chú ếch nghe được điều này nên đã nhờ đàn vịt trời đưa đi khắp nơi.
VOV.VN - Trên đường đi, thỏ Bi-li đã cảm nhận được âm thanh xào xạc của những chiếc lá. Và Bi-li cho rằng lá cũng có thể hát lên những bài ca mà chúng yêu thích...
VOV.VN - Khi có người vợ chăm chỉ hiền lành cùng đồng hành, chàng Mê Núp đỡ vất vả hơn rất nhiều. Người vợ hiền đã động viên giúp đỡ chàng trên con đường sự nghiệp. Một thời gian sau Mê Núp được vào cung hầu cận nhà vua...
VOV.VN - Có một người lính không hề biết sợ và cũng chẳng bao giờ lo âu, buồn rầu. Khi được giải ngũ, vì chẳng biết nghề gì, nên anh ta đành phải lang thang khắp chốn, xin ăn những người hảo tâm.