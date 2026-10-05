Truyện thiếu nhi: "Gấu trắng đi sinh nhật"

VOV.VN - Gấu trắng xinh xắn nhưng lại có một thói quen khiến các bạn không khỏi bất ngờ ,đó là rất lười tắm! Trong một lần đi dự sinh nhật, chú gấu đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Cùng lắng nghe “Gấu trắng đi sinh nhật” để khám phá câu chuyện thú vị và bài học nhỏ về giữ gìn vệ sinh nhé!
VOV.VN - Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, các bé sẽ cùng chú Thỏ trắng vượt qua hiểm nguy nhờ sự thông minh, học cách đối nhân xử thế chân thành qua câu chuyện của Bồ câu và Sáo.
VOV.VN - Mùa xuân không chỉ mang đến những sắc màu rực rỡ của cỏ cây mà còn là khởi đầu của niềm hy vọng và sự gắn kết. Trong không gian tràn đầy cảm xúc có nhiều sáng tác ấn tượng, giàu hình ảnh chủ đề “Quà tặng mùa xuân”, hai bạn nhỏ Yến Nhi và Gia Bách sẽ cùng chúng mình khám phá những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
VOV.VN - Trong đôi mắt trong trẻo của đám trẻ làng Ghe, những câu chuyện của người lớn đôi khi thật khó hiểu, nhưng nỗi lòng của cô Thoa khi chờ đợi một người chiến sĩ đã hy sinh vẫn khiến những trái tim nhỏ bé bồi hồi xúc động.
VOV.VN -Phía sau vẻ thanh bình của làng Ghe là ngọn núi Thằn Lằn đầy bí ẩn – nơi mà đám trẻ con vẫn thường rủ nhau đi cào lá, kiếm củi. Nhưng chuyến đi lần này không hề bình yên. Một “vị khách không mời” là con rắn lục xanh rì bất ngờ xuất hiện trên cành cây cao, khiến Phương “kều” đứng tim và Hương nhút nhát bật khóc.