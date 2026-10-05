Thứ Hai, 21:00, 05/10/2026

Truyện thiếu nhi: "Gấu trắng đi sinh nhật"

VOV.VN - Gấu trắng xinh xắn nhưng lại có một thói quen khiến các bạn không khỏi bất ngờ ,đó là rất lười tắm! Trong một lần đi dự sinh nhật, chú gấu đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Cùng lắng nghe “Gấu trắng đi sinh nhật” để khám phá câu chuyện thú vị và bài học nhỏ về giữ gìn vệ sinh nhé!