Trong ba ngày 22 đến 24/11, “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” đưa nghệ nhân Khmer, Jrai, Chăm cùng nhiều cộng đồng dân tộc đến tuyến phố trung tâm TP.HCM. Người dân và du khách có thể theo dõi một điệu múa từ đầu đến cuối, trò chuyện với nghệ nhân, rồi ghé các gian hàng thưởng thức món ăn vùng miền, chơi trò chơi dân gian hay thử làm một sản phẩm thủ công.

Người dân và du khách dự ngày hội trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Văn Sen

Lời cầu bình yên sau chiếc mặt nạ chằn

Trong điệu Robam của người Khmer Nam Bộ, người múa kể chuyện bằng bàn tay uốn mềm, ánh mắt và bộ phục trang cầu kỳ. Qua những cử chỉ ấy, khán giả theo dõi các tích truyện về cái thiện thắng cái ác. Đến múa trống Chhay-dăm, nhịp điệu thay đổi. Tiếng trống đi cùng bước chân khỏe, dứt khoát của người múa, mang theo niềm vui hội và ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của người dân nơi phum sóc.

Nghệ nhân Khmer biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: Văn Sen

Với Yak Rom, điều dễ gây chú ý là chiếc mặt nạ chằn có đường nét uy nghi. Diễn viên múa Minh Đức giải thích ý nghĩa mà người Khmer gửi vào nhân vật này: “Riêng điệu múa Yak Rom mang ý nghĩa xua đuổi những điều không may mắn, những thế lực tà ma ra khỏi gia đình hoặc khuôn viên ngôi nhà”.

Cũng theo anh Đức, Robam tượng trưng cho tự do, bình yên và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình. Đặt cạnh nhau, ba tiết mục cho người xem thấy những điều rất gần gũi trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer: mong nhà cửa yên ổn, mùa vụ tốt tươi, điều lành đến với phum sóc.

Trang phục truyền thống Khmer trong tiết mục biểu diễn. Ảnh: Văn Sen

Nghe người Jrai kể chuyện bằng tiếng đàn, lời khan

Trong sinh hoạt lễ hội của người Jrai, tiếng cồng chiêng có lúc trầm hùng, lúc rộn rã, hòa cùng nhịp trống, gắn mọi người trong vòng xoang. Bên cạnh những nhạc cụ quen thuộc ấy là cả một thế giới âm thanh mà người nghe có thể khám phá từ chính cách nghệ nhân làm cho nhạc cụ cất tiếng.

Với đàn T’rưng, các ống tre, nứa có cao độ khác nhau cho tiếng đàn trong trẻo. Cũng dùng ống tre, đàn Klông put lại ngân lên khi người chơi vỗ hai bàn tay trước miệng ống. Đàn Goong có âm sắc của dây đàn, còn đàn K’ni góp những giai điệu mộc mạc vào âm nhạc của người Jrai.

Các nghệ nhân Jrai trình diễn nhạc cụ truyền thống.

K’ Sor Tri, 18 tuổi, thành viên đoàn biểu diễn Jrai, nói về chuyến đi: “Hôm nay, đoàn nghệ nhân dân gian đến với Sài Gòn rất mong muốn truyền tải nét văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai thông qua các điệu múa, nhạc cụ dân tộc, những lời khan và tiếng hát. Em hy vọng qua những tiết mục này, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Jrai sẽ được nhiều người biết đến và lan tỏa rộng rãi hơn”.

Cùng với đoàn Khmer và Jrai, các nghệ nhân Chăm và nhiều cộng đồng dân tộc khác giới thiệu trang phục, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và phong tục của mình. Trên cùng một tuyến phố, khách tham quan có thể gặp người thực hành từng loại hình nghệ thuật và nghe họ kể về vùng đất nơi những điệu múa, tiếng đàn ấy ra đời.

Từ nét cọ trên quạt nan đến câu chuyện người trẻ muốn chia sẻ

Ở góc vẽ quạt, một bạn trẻ giữ chiếc quạt nan bằng một tay, tay kia đưa cọ tô màu. Trên mặt bàn tre bên cạnh, một chiếc quạt khác đã phủ sắc hồng. Gần đó là những gian trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ. Trong đêm hội, có bạn dừng lại chụp ảnh lưu niệm, có người ghi hình tiết mục mình thích rồi nán lại trò chuyện với nghệ nhân.

Các bạn trẻ vẽ trên quạt nan. Ảnh: Thu Hoa

Lần đầu dự một lễ hội văn hóa quy mô như vậy ngay trên phố đi bộ, chị Lan Anh nói: “Đây là dịp rất ý nghĩa để người dân tìm hiểu bản sắc dân tộc mà không cần phải đi đâu xa. Tôi mong muốn những hoạt động như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để mọi người hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa chưa từng biết đến, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước”.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ và gốm sứ tại ngày hội. Ảnh: Văn Sen

Chị My, một khách tham quan, quan tâm đến câu chuyện sau khi người xem rời ngày hội. Theo chị, người trẻ muốn giới thiệu văn hóa Việt trên mạng xã hội trước hết cần tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của điều mình định chia sẻ. Từ hiểu biết đó, một bức ảnh hay đoạn video có thể giúp bạn bè biết thêm về truyền thống và thêm tự hào về cội nguồn. Một bạn trẻ khác dự ngày hội cũng cho rằng công nghệ giúp thế hệ mình tìm đến các loại hình nghệ thuật của cha ông dễ dàng hơn.

Với người xem Yak Rom ở phố Nguyễn Huệ, lời giải thích của anh Minh Đức cho thấy giá trị của một cuộc gặp như thế. Trong bức ảnh lưu lại có thể là gương mặt chằn uy nghi. Còn câu chuyện để kể với bạn bè khi chia sẻ bức ảnh ấy lại là ước mong bình yên cho mỗi mái nhà.

Các điểm hẹn trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, năm 2026 là lần đầu Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Tại TP.HCM, ngày hội trên phố Nguyễn Huệ là điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ 18 đến 24/11, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Các không gian hình nón lá trên phố đi bộ mở cửa từ 8h đến 22h, giới thiệu điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Theo chương trình, sau các đêm hát bội, cải lương (22/11), nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử (23/11), sân khấu Quảng trường Sắc màu Việt Nam dành tối 24/11 cho giao lưu văn hóa quốc tế.

Lúc 19h30 ngày 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến diễn ra tại ba điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Đài Truyền hình TP.HCM truyền hình trực tiếp chương trình.