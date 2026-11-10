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Sơn ta và bí mật khiến họa sĩ sơn mài chấp nhận mài tranh đến rộp tay

Thứ Ba, 15:55, 10/11/2026
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VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả, Sắc sơn ta - Những sắc màu truyền thống mở ra một không gian nghệ thuật đặc sắc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 80 tác phẩm độc đáo. Cùng tìm hiểu bí ẩn nào đằng sau lớp sơn mài khiến các họa sĩ chấp nhận thâu đêm mài tranh đến sưng rộp bàn tay?

Sơn ta - Chất liệu "khó tính" bậc nhất

Nhắc đến sơn mài Việt Nam là nhắc đến sơn ta, một chất liệu nghệ thuật mang dấu ấn văn hóa đặc sắc, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ. Để có những tác phẩm sơn mài, người nghệ sĩ phải trải qua một hành trình kiên nhẫn, miệt mài sáng tạo. Khác với các loại màu vẽ công nghiệp hiện đại, sơn ta đòi hỏi ở người nghệ sĩ sự tỉ mỉ và sức bền bỉ qua nhiều khâu, từ đó tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật riêng, giàu chiều sâu và sức biểu cảm.

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Triển lãm Sắc Sơn Ta – Những sắc màu từ truyền thống quy tụ khoảng 80 tác phẩm ấn tượng của 14 họa sĩ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm Sắc Sơn Ta – Những sắc màu từ truyền thống quy tụ khoảng 80 tác phẩm ấn tượng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đa sắc thái, nơi vẻ đẹp của chất liệu sơn mài truyền thống được thể hiện qua những góc nhìn và ngôn ngữ sáng tạo khác nhau. Ẩn sau lớp sơn và ánh kim lung linh là hành trình "rút ruột nhả tơ" của 14 họa sĩ, nơi những biến đổi ngẫu nhiên từ bàn tay con người cất lên tiếng nói nghệ thuật mà AI không thể thay thế.

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Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Chia sẻ về các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tâm sự: "Ngắm nhìn vẻ đẹp nghệ thuật được tạo nên từ những bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ trẻ, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Sáng tác sơn mài là một hành trình cực kỳ khó khăn, không chỉ tốn kém về vật chất mà còn đòi hỏi sự hy sinh lớn về sức lực và tinh thần. Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn làm nghề phải thức thâu đêm mài tranh, bàn tay sưng rộp lên rất thương. Đã có thời điểm nghệ thuật sơn mài đứng trước nguy cơ mai một vì sự vất vả ấy, nên những thành phẩm rực rỡ ra đời ngày hôm nay là vô cùng quý giá”.

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Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường (đứng giữa), một trong số 14 tác giả trưng bày tại triển lãm phát biểu tại triển lãm.

Bàn về giá trị và tầm ảnh hưởng của sơn mài truyền thống, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường nhắc lại nhận định của đại diện Chương trình Trao đổi Sơn mài Châu Á tại một hội thảo chuyên ngành gần đây. Theo nhà nghiên cứu này, sơn mài Việt Nam nhận được sự ngưỡng mộ đặc biệt từ cộng đồng nghệ thuật quốc tế. 

Tám mươi tác phẩm tại triển lãm chính là 80 câu chuyện, 80 hành trình trải nghiệm kiên trì của các nghệ sĩ với chất liệu vốn bị coi là vô cùng "khó tính". Mỗi bức tranh là kết tinh sức lao động và sáng tạo của trái tim, khối óc, của những bàn tay rộp lên vì ngâm nước mài tranh, những đêm miệt mài bên xưởng vóc để tạo độ bóng, độ trầm sâu lắng của chất sơn ta cổ truyền.

Khi tác phẩm thủ công tỏa sáng trong không gian hội họa đương đại

Đứng trước không gian trưng bày, công chúng dễ dàng bị thu hút bởi sự đa dạng trong tư duy tạo hình trong tác phẩm của 14 gương mặt nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Thị Thu cho biết, tác phẩm “Tình biển” được đắp, gắn chất liệu như vỏ ốc, vỏ trứng kết hợp cùng lá vàng, lá bạc thành một thế giới sinh vật biển lung linh, giàu nhịp điệu.

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Họa sĩ Nguyễn Thị Thu bên tác phẩm "Tình biển".

Điểm đặc sắc ở đây là tác giả không lạm dụng việc tô vờn màu để tạo khối, mà để chính bản thân cấu trúc, độ nhám và độ phản quang tự nhiên của từng mảnh chất liệu tự cất lời. Sắc trầm ấm của sơn mài hòa quyện cùng độ lung linh của xà cừ tạo nên vẻ đẹp của “rừng vàng biển bạc” từ tình yêu thiên nhiên.

Ở một góc nhìn khác, họa sĩ Bùi Thị Nam mang tới hơi thở núi rừng qua tác phẩm về Tây Bắc. Là một người từng trải nghiệm và gắn bó với văn hóa nhiều vùng miền, chị gửi gắm vào tác phẩm sắc màu rực rỡ nhưng trầm ấm của trang phục dân tộc, của không gian chợ phiên vùng cao. Qua nét mài uyển chuyển, những đường nét thổ cẩm, những gương mặt chất phác hiện lên đầy sinh khí, vừa giữ trọn nét văn hóa truyền thống, vừa hiện đại trong cách bố cục.

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Họa sĩ Bùi Thị Nam bên tác phẩm về Tây Bắc.

Theo họa sĩ Bùi Thị Nam, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang làm thay đổi diện mạo sáng tạo toàn cầu, triển lãm "Sắc Sơn Ta" còn gợi mở một tầng suy ngẫm sâu sắc về giá trị nguyên bản của con người. AI có thể tạo ra những hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo về mặt thị giác trong chớp mắt, nhưng không bao giờ thay thế được cảm xúc và sự rung động xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ.

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Họa sĩ Phạm Thị Tuyết và những người bạn yêu tranh tại triển lãm.

Trong khi đó, họa sĩ Phạm Thị Tuyết chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV): “Hành trình sơn mài, với tôi là một liệu pháp thiền định và chữa lành tâm hồn, giúp người nghệ sĩ tôi luyện bản lĩnh và sự bao dung. Tôi muốn đưa chuyển biến nội tâm vào tác phẩm. Tôi hy vọng đây sẽ là cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa nghệ sĩ và công chúng”.

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Các họa sĩ tại triển lãm.

Nhiều nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật đã không giấu được sự xúc động và niềm tin vào thế hệ nghệ sĩ trẻ đang dấn thân với sơn mài. Những cổng làng cổ kính, nghệ thuật hát xẩm truyền thống, hay những sinh hoạt thường nhật quen thuộc được tái hiện qua lăng kính sơn mài không hề cũ kỹ mà ngược lại, tràn đầy hơi thở đương đại.

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Đông đảo khách mời và công chúng yêu hội họa quan tâm tới triển lãm.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm cho biết: “Nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đặc biệt là sơn mài, luôn nhận được sự trân trọng và ưa chuộng từ công chúng quốc tế. Việc một triển lãm quy mô quy tụ nhiều gương mặt trẻ là tín hiệu hết sức đáng mừng.

Tôi đánh giá rất cao tinh thần dấn thân của các họa sĩ và mong muốn các tác giả, tác phẩm này sẽ sớm được đứng trong hàng ngũ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cũng như Hội Mỹ thuật Thủ đô. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức triển lãm Mỹ thuật Thủ đô quy mô lớn. Sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ sẽ là cầu nối tuyệt vời để đưa các tác phẩm sơn mài đến gần hơn với công chúng Hà Nội và bạn bè quốc tế”.

Nghệ thuật sơn mài truyền thống chứa đựng những biến đổi ngẫu nhiên khi bàn tay con người trực tiếp chạm và chất liệu tự nhiên trong quá trình ủ sơn và mài tranh. Chính sự ngẫu nhiên ấy đã tạo nên "hồn cốt" cho bức tranh. Người xem đứng trước tác phẩm sơn mài không chỉ ngắm nhìn sắc màu, mà còn cảm nhận được hơi ấm của thời gian, sự nhẫn nại và tâm hồn của người sáng tác. Đó là điều mà không một thuật toán hay máy móc hiện đại nào có thể mô phỏng hay thay thế được.

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Tám mươi tác phẩm tại triển lãm chính là 80 câu chuyện, 80 hành trình trải nghiệm kiên trì của các nghệ sĩ với chất liệu vốn bị coi là vô cùng "khó tính".

Triển lãm Sắc sơn ta không chỉ kể câu chuyện về sức sáng tạo, những khó khăn vất vả, câu chuyện về màu sắc hay mang đến vẻ đẹp của chất liệu, mà còn là nơi hội ngộ của những người nghệ sĩ cùng chung tình yêu và sự gắn bó với sơn mài truyền thống. Những nghệ sĩ trẻ kiên trì giữ nếp nghề thủ công và mở rộng biên giới tạo hình đương đại đang góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

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