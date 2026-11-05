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Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Một “chạm” - săn vé miễn phí hấp dẫn trên CMAP

Thứ Năm, 17:25, 05/11/2026
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VOV.VN - Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ có hàng trăm hoạt động đặc sắc quy mô trên toàn quốc. Đáng chú ý, công chúng có thể dễ dàng "săn" các chương trình biểu diễn miễn phí, ưu đãi vé và lựa chọn không gian trải nghiệm cho mọi lứa tuổi nhờ Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Tại cuộc họp thông tin báo chí ngày 5/11 về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải đáp trực tiếp những thắc mắc xung quanh quyền lợi thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân trong chuỗi sự kiện.

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Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội ngày 5/11/2026. (Ảnh: Thư Vũ)

Trả lời câu hỏi về các chính sách ưu đãi vé và chương trình phục vụ nhân dân, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, số lượng được cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã tăng lên 450 sự kiện.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 01/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Tra cứu vé miễn phí Ngày Văn hóa Việt Nam trên Bản đồ số CMAP

Để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nền tảng CMAP (tại địa chỉ cmap.vn) đã thiết kế riêng mục tra cứu ưu đãi. Đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nhấn mạnh: "Nền tảng C-Map được thiết kế với 4 mục nội dung chính, trong đó có riêng một mục chuyên biệt về chính sách miễn, giảm phí. Người dân chỉ cần truy cập nền tảng và chọn ô “Miễn phí” là có thể dễ dàng tra cứu toàn bộ thông tin về các chương trình ưu đãi hoặc không thu phí”.

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Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Qua tổng hợp, hầu như địa phương nào cũng triển khai rất nhiều hoạt động miễn phí. Các nhà hát cũng chủ động áp dụng nhiều phương án hỗ trợ linh hoạt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đông đảo của nhân dân trong khi hội trường nhà hát có diện tích hạn chế, Nhà hát Kịch Hà Nội đã chủ động thuê rạp lớn hơn với sức chứa từ 350 đến 400 chỗ. Tại đây, nhà hát dành 20% lượng vé mời miễn phí và áp dụng chính sách giảm giá cho số vé còn lại.

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các nhà hát khác cũng đều có những chính sách miễn, giảm phí tham quan và xem biểu diễn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công chúng trải nghiệm.

Khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22–24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

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Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Lan tỏa giá trị di sản trong đời sống nhân dân

VOV.VN - Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là trình diễn di sản phi vật thể tại Cố đô Hoa Lư.

Hoàng Yến/VOV.VN
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