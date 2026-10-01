UNESCO Việt Nam đề nghị đánh giá sơ bộ về khu cảnh quan sinh thái Voọc mông trắng

Ngày 1/10, sau 2 ngày đoàn đại diện UNESCO tham quan, khảo sát thực địa tại Tràng An và Tam Chúc, đồng thời giới thiệu với chuyên gia quốc tế về khu vực đề cử Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã gửi Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đề nghị thực hiện đánh giá sơ bộ đối với hồ sơ Khu cảnh quan văn hóa - sinh thái voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc.

Đánh giá sơ bộ sẽ giúp địa phương có thêm cơ sở xác định hướng đi, các tiêu chí cần tập trung và nội dung phải tiếp tục nghiên cứu trước khi xây dựng hồ sơ đề cử chính thức. "Sau khi gửi đánh giá sơ bộ, chúng tôi sẽ chờ phản hồi, góp ý của các cơ quan tư vấn để xác định hướng đi tiếp theo", ông Mạnh nói.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (ngoài cùng bên trái) trao đổi kinh nghiệm, tham vấn ý kiến của các đại biểu quốc tế trong Đoàn. (Ảnh: BTC)

Theo quy trình của UNESCO, đánh giá sơ bộ là bước bắt buộc trước khi quốc gia thành viên tiến tới nộp hồ sơ đề cử chính thức. Hồ sơ được xem xét dựa trên tài liệu do quốc gia cung cấp nhằm nhận diện sớm các vấn đề liên quan đến giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính xác thực và yêu cầu bảo vệ, quản lý.

Sau khi được Trung tâm Di sản Thế giới kiểm tra tính đầy đủ, hồ sơ sẽ được chuyển cho các cơ quan tư vấn của UNESCO là Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) đánh giá theo các tiêu chí liên quan.

Đoàn đại diện cấp cao UNESCO tham quan, khảo sát tại Tam Chúc. (Ảnh BTC)

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết theo hướng dẫn mới, nếu các bước được triển khai đúng lộ trình và có điều kiện thuận lợi, toàn bộ quá trình từ đánh giá sơ bộ đến khi hồ sơ được đưa ra xem xét có thể kéo dài khoảng 5 năm.

Trong thời gian tới, Ninh Bình sẽ tập trung nghiên cứu sâu các giá trị của khu vực, trong đó có khảo cổ, cảnh quan sinh thái, voọc mông trắng, địa chất và địa mạo. Các kết quả sẽ được tổng hợp, phân tích và so sánh với những khu vực tương đồng trên thế giới để làm rõ hơn giá trị của khu cảnh quan.

"Chúng tôi sẽ từng bước khoanh định các khu vực có giá trị để nghiên cứu, xây dựng hồ sơ và đưa vào kế hoạch quản lý di sản", ông Mạnh cho biết.

Theo hồ sơ trên hệ thống UNESCO, khu vực được đề xuất rộng khoảng 11.000 ha, gồm khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, khu vực Kim Bảng, quần thể Tam Chúc và hành lang sinh thái kết nối. Hồ sơ hướng tới các giá trị về cảnh quan núi đá vôi, đa dạng sinh học, hệ sinh thái và mối quan hệ giữa con người với môi trường. Nổi bật trong khu vực là sinh cảnh của voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri), loài linh trưởng đặc hữu Việt Nam thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) loài linh trưởng đặc hữu Việt Nam thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp. (Ảnh: BTC)

Kết quả điều tra giai đoạn 2022-2025 của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển ghi nhận Việt Nam còn khoảng 562-570 cá thể voọc mông trắng, thuộc 81-82 đàn tại 5/7 khu vực khảo sát. Ba quần thể lớn nhất nằm tại Vân Long - Đồng Tâm, Kim Bảng - Tam Chúc và Yên Mô - Tam Điệp; khoảng 95% cá thể được ghi nhận tập trung ở Ninh Bình.

Sinh cảnh của loài vẫn chịu sức ép từ săn bắt, đặt bẫy, mất rừng và hoạt động khai thác đá tại một số khu vực. Việc xây dựng khu cảnh quan liên kết Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc được kỳ vọng góp phần duy trì các sinh cảnh, kết nối quần thể và tăng cường cơ chế bảo vệ voọc mông trắng.

Trước đó, ngày 10/9/2026, Ninh Bình đã thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh voọc mông trắng Kim Bảng rộng 3.182 ha, trong đó hơn 3.000 ha là rừng tự nhiên.