Ươm mầm lớp nghệ sĩ trẻ kế cận cho cải lương Việt Nam

Nghệ sĩ trẻ đam mê với nghề

Cuộc thi năm nay có 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật khắp cả nước. Ở đây, những nghệ sĩ trẻ với giọng ca, vai diễn và cách tiếp cận mới cùng các trích đoạn giàu cảm xúc.

4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi

Giành được giải nhất cuộc thi với vai diễn trong trích đoạn "Diễn kịch một mình", nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân (sinh năm 2004) đã đem đến cho giám khảo và khán giả thấy được sức trẻ cũng như sự say mê của mình. Tiết mục của Nhân kết hợp ca, diễn và cả vũ đạo, tính cách nhân vật thay đổi liên tục.

Trọng Nhân kể, trong quá trình tập luyện, mình còn được các đàn anh, đàn chị, nghệ sĩ gạo cội góp ý. Dù vậy, là người trẻ nên đôi lúc Trọng Nhân “không thể nhớ hết hoàn toàn” những lời góp ý, nhưng bạn cũng ý thức được mình phải thể hiện vai diễn tốt nhất có thể.

"Sau cuộc thi này, mình gặt hái được nhiều kinh nghiệm diễn, cách ca. Đây là cuộc thi chuyên nghiệp lần 3 mà mình thi, mình nhận thức được nghề này cần phải luôn học hỏi, càng ngày phải càng tốt hơn", Trọng Nhân nói.

Trọng Nhân là diễn viên nhỏ tuổi nhất giành được giải nhất lần này

Còn Lê Hoàng Nghi, diễn viên trẻ sinh năm 2003, được đào tạo chính quy về cải lương hơn 6 năm nay. Nghi hiện đang sinh hoạt ở đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh) và từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ vào năm 2024.

Đến với cuộc thi lần này, Hoàng Nghi thể hiện vai diễn trong trích đoạn "Kẻ đốt đền". Lần đầu tiên tham gia cuộc thi quy mô toàn quốc, với nghệ sĩ trẻ Hoàng Nghi vừa là áp lực cũng vừa là cơ hội để luyện tập, trau dồi bản thân hơn.

Diễn viên trẻ Hoàng Nghi thể hiện vai diễn trong trích đoạn "Kẻ đốt đền"

"Bản thân là một nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật cải lương, khi nhìn các anh chị, các bạn tham gia thi diễn, mình có sự ngưỡng mộ, yêu nghề, và từ đó có khao khát mong muốn nghệ thuật cải lương phát triển hơn. Cùng với đồng nghiệp, mình có thể đưa cải lương ngày càng phát triển, giữ vững thương hiệu trong lòng khán giả hơn", Nghi nói.

Cần đổi mới và trau dồi từng ngày

NSND Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Quốc gia Việt Nam cho biết năm nay, nhà hát có 6 diễn viên tham gia cuộc thi và được tạo điều kiện tốt nhất để thể hiện vai diễn của mình.

Theo ông, cải lương có khả năng phản ánh rất rộng, chạm đến nhiều góc của đời sống nên các vai diễn và kịch bản cũng rất đa dạng. Ông mong các diễn viên trẻ sẽ tìm được những góc nhìn mới lạ, hấp dẫn, thông qua các hoàn cảnh và nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp để phát huy khả năng ca diễn.

Bởi theo ông, những tiết mục hay, nhân vật hay sẽ tạo nền tảng và để lại ấn tượng ban đầu, giúp diễn viên phát huy tài năng của mình.

“Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều tác phẩm mới lạ, không bị lặp lại, đồng thời tiếp tục khai thác những góc khuất của đời sống đương đại cũng như lịch sử Việt Nam với nhiều câu chuyện hấp dẫn", NSND Triệu Trung Kiên nói.

Trích đoạn dự thi Lý Chiêu Hoàng của diễn viên Minh Nguyệt (ảnh: Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang)

Tương tự, chính những sân khấu cũng phải tìm cách đổi mới, tập trung vào nội dung thay vì sử dụng những chất liệu lặp đi lặp lại.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho rằng, một số diễn viên trẻ hiện nay còn sa đà vào kỹ năng vũ đạo. Theo ông, nghệ sĩ cần biết tiết chế để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống, thể hiện được bản chất xã hội và vai trò của người nghệ sĩ, từ đó tạo nên những khoảng lặng giúp phần ca diễn có chiều sâu và nội lực hơn.

Ngoài diễn xuất, NSND Trần Ngọc Giàu cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng trùng lặp kịch bản tại cuộc thi với nhiều trích đoạn quen thuộc như Diễn kịch một mình, Lý Chiêu Hoàng, Người cai ngục… Không chỉ trùng kịch bản, nhiều tiết mục còn giống nhau ở cách xử lý nhân vật và ngôn ngữ sân khấu.

Theo ông, điều này cho thấy sự nghèo nàn trong hình thức dàn dựng và thiếu sự hỗ trợ chuyên môn dành cho diễn viên. Một số tiết mục còn lạm dụng đạo cụ, diễn viên quần chúng, khiến nhân vật phụ có lúc lấn át nhân vật chính.

Tuy vậy, ông đánh giá diễn viên cải lương trẻ hiện nay có lợi thế khi được diễn chung với nhau nhiều hơn, qua đó học hỏi lẫn nhau và mang đến góc nhìn mới về sân khấu để thu hút khán giả.

“Điều này sẽ giúp cải lương tiếp cận công chúng hiện nay nhiều hơn. Quan niệm sân khấu của các bạn vừa có sự kế thừa từ các thế hệ đi trước, vừa kết hợp với góc nhìn cá nhân của mình", NSDN Trần Ngọc Giàu nói.

Cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026” kết thúc, ngoài việc tìm kiếm những tài năng trẻ, còn là dịp để nhìn nhận lại tình hình sân khấu cải lương hiện nay. Qua đó, từ những nhà quản lý, phụ trách các sân khấu, đến đội ngũ diễn viên có cho mình những nhìn nhận cụ thể để tự điều chỉnh, trao dồi nghề nghiệp.