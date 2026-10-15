Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Chương trình hướng tới thiết thực triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Từ góc độ văn hóa kinh doanh, trọng tâm là thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy văn hóa như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

Ban tổ chức giới thiệu các nội dung của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Chương trình của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 vào ngày 8/11 sẽ gồm Lễ kỷ niệm và tri ân chặng đường 10 năm; đối thoại chính sách; giới thiệu Khung hành động 2026 - 2035 và định hướng hợp tác; tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026. Bám sát chủ đề diễn đàn, phiên đối thoại làm rõ cách văn hóa kinh doanh tạo niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, qua đó góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết năm nay phiên Đối thoại chính sách của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” sẽ tập trung phân tích cách thức thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cơ chế phối hợp để những giá trị văn hóa được thực hành nhất quán, tạo ra giá trị kinh tế có thể nhận diện và đo lường.

Bên cạnh tạo không gian trao đổi, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh, Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm nay sẽ xác định khung chương trình hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Khung hành động gồm 9 cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, 4 chương trình tổ chức hành động, 2 đề án định hướng phát triển. Hai đề án là “Xây dựng Văn hóa kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, và “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Trải qua 10 năm, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại. Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa.