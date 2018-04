Nổi tiếng thì tốt, nhưng “Không nổi tiếng cũng đâu có sao“

Có lẽ những câu hỏi như: "Có bạn trai/bạn gái chưa?"; "Chừng nào có vợ/chồng?"; "Làm lương tháng bao nhiêu?.." đã quá quen thuộc và trờ thành đại chúng đến mức những người cùng cảnh ngộ chia sẻ với nhau trên mạng. Chúng ta dần hình thành suy nghĩ một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời đòi hỏi phải làm được những điều phi thường hoặc danh giá.

Nhưng đôi khi mải đuổi theo những ảo tưởng về hào quang giới trẻ sẽ lạc trong những ngày tháng vô định, mãi “đuổi hình bắt bóng” theo tiêu chí thành công mà giới truyền thông và xã hội đang tìm kiếm, bỏ quên những giá trị bình thường tử tế hàng ngày.

Xuất phát từ những trăn trở đó, nhà báo Lương Nguyễn An Điền ghi chép lại những gì chính anh đã trải qua cộng thêm một chút quan sát bằng con mắt nhà báo đúc kết lại quan niệm : "Hạnh phúc cũng chỉ xoàng như thế: Được sống một cuộc đời bình thường nhưng đầy phẩm giá".

Nhà báo Lương Nguyễn An Điền trong buổi ra mắt sách ở Hà Nội vào sáng ngày 8/4.

Quyển sách được chia làm 3 chương: "Bình thường chứ đâu phải tầm thường, Cuộc đời giản đơn nhưng đầy phẩm giá, Không nổi tiếng cũng đâu có sao" với 15 câu chuyện kể về những nhân vật từ nổi tiếng đến vô danh được An Điền khắc hoạ trong 88 trang viết. Tác giả chuyển tải bằng lối viết vừa hiện thực (của người làm báo “chinh chiến” với những tờ báo lớn trong và ngoài nước), lại pha chút duyên dáng và hóm hỉnh, chân thành như chính con người anh.

Với giọng văn độc đáo, không thể trộn lẫn, An Điền đã thể hiện một quan điểm sống khác biệt từ một nhà báo quốc tế người Việt về cách sống “bình tĩnh”, tận tụy, hiểu biết, xây dựng phẩm giá từ những việc rất nhỏ.

Cuốn sách "Không nổi tiếng cũng đâu có sao!"

Được hỏi về sự đón nhận của độc giả về "đứa con đầu lòng", nhà báo An Điền chia sẻ: "Những gì xuất phát từ chân thành sẽ được đón nhận chân thành" và rằng "mình ra một cuốn sách không khệnh khạng bảo ban dạy dỗ gì ai, chỉ ghi chép lại những gì mình đã trải qua và thêm một chút cảm nghĩ cá nhân, một chút tìm tòi nghiên cứu để chứng minh lý luận của mình có cơ sở, thì chắc cũng ổn. Chỉ mong nó giống như một quán cà phê nhỏ nép mình trong một con hẻm cụt, để người đọc có thể lánh vào nghỉ ngơi một chút, chờ cho đường sá bớt nhốn nháo kẹt xe rồi lại về nhà"./.

Lương Nguyễn An Điền là một nhà báo từng làm việc tại ấn bản tiếng Anh của các báo Thanh Niên, VnExpress từ năm 2007. Năm 2014, anh nhận học bổng Fulbright của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để theo học Thạc sỹ báo chí tại Columbia Journalism School (New York). Anh được Hiệp hội Báo chí Nước ngoài (Foreign Press Association) tại New York vinh danh sau khi tốt nghiệp. Với bút danh Dien Luong, anh đã có các bài viết được đăng trên The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The HuffPost, Al Jazeera, The Diplomat. Hiện nay anh đang công tác tại báo Zing.vn và giảng dạy tại Đại học RMIT.