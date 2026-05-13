Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

Mỗi năm, khi Liên hoan phim Cannes diễn ra, cả thế giới điện ảnh lại hướng về thành phố biển miền Nam nước Pháp. Nhưng điều khiến Cannes đặc biệt không chỉ nằm ở thảm đỏ hay những ngôi sao nổi tiếng.

Giữa rất nhiều lễ trao giải và liên hoan phim lớn trên thế giới, Cannes vẫn mang một vị trí rất riêng, vừa hào nhoáng, vừa khó tính, vừa nghệ thuật nhưng cũng đầy sức ảnh hưởng.

Cannes Film Festival khác biệt với nhiều liên hoan phim lớn bởi nơi đây không chỉ tôn vinh sự hào nhoáng hay tính giải trí, mà đặt điện ảnh tác giả và chiều sâu nghệ thuật vào vị trí trung tâm.

Cannes không giống Oscar

Nhiều người thường nghĩ Cannes với Academy Awards giống nhau, nhưng thực ra hai sự kiện này rất khác nhau.

Oscar giống một lễ trao giải của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, nơi tôn vinh những bộ phim có sức ảnh hưởng lớn trong năm. Các tác phẩm thắng Oscar thường dễ tiếp cận hơn, có tính giải trí hoặc tạo hiệu ứng rộng rãi với công chúng.

Trong khi đó, Cannes giống một “sân chơi nghệ thuật” hơn. Ở Cannes, một bộ phim không cần quá đông khán giả hay doanh thu lớn để được đánh giá cao. Điều ban giám khảo tìm kiếm thường là dấu ấn cá nhân của đạo diễn, cách kể chuyện mới lạ hoặc cảm xúc mà bộ phim để lại. Vì thế, nhiều phim thắng Cành cọ vàng đôi khi rất chậm, nhiều khoảng lặng và không phải lúc nào cũng dễ xem.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. (Ảnh: Reuters)

Cannes khác Venice ở năng lượng

Venice Film Festival là liên hoan phim lâu đời nhất thế giới và mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Venice giống một buổi triển lãm nghệ thuật giữa thành phố nổi lãng mạn của nước Ý.

Cannes thì khác. Cannes luôn có cảm giác sôi động và căng thẳng hơn. Mọi sự chú ý của báo chí, giới phê bình và các hãng phim gần như đổ dồn vào từng bộ phim tranh giải. Một bộ phim được khen ở Cannes có thể lập tức trở thành hiện tượng toàn cầu, nhưng cũng có thể bị chỉ trích dữ dội chỉ sau một suất chiếu. Ở Cannes, cảm xúc luôn rất cực đoan: hoặc được tung hô, hoặc gây tranh cãi.

Toronto gần gũi, Cannes khó tính hơn

Nếu Cannes nổi tiếng vì sự khắt khe, thì Toronto International Film Festival lại được yêu thích bởi không khí gần gũi và thân thiện.

Toronto giống một lễ hội dành cho khán giả đại chúng nhiều hơn. Các bộ phim ở đây thường dễ xem, dễ tạo thiện cảm và được xem như “trạm khởi động” cho mùa giải Oscar.

Cannes thì ngược lại. Liên hoan phim này nổi tiếng với những tiêu chuẩn rất cao. Khán giả Cannes có thể đứng dậy vỗ tay nhiều phút cho một bộ phim xuất sắc, nhưng cũng sẵn sàng phản ứng lạnh lùng nếu tác phẩm không đủ thuyết phục.

Chính sự khó tính ấy khiến việc được chọn vào Cannes đã trở thành niềm tự hào lớn với nhiều đạo diễn.

Ban giám khảo Cannes Film Festival lần thứ 79 do đạo diễn Park Chan-wook làm Chủ tịch xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc Cannes 2026 tại Pháp. (Ảnh: Reuters)

Điều khiến Cannes đặc biệt nhất

Có lẽ điều đặc biệt nhất ở Cannes là nơi đây luôn xem điện ảnh như một nghệ thuật trước khi là giải trí.

Trong thời đại phim ảnh ngày càng chạy theo tốc độ nhanh, kỹ xảo lớn và doanh thu phòng vé, Cannes vẫn dành chỗ cho những bộ phim rất nhỏ bé: Một câu chuyện gia đình, một cuộc trò chuyện kéo dài, một nỗi cô đơn âm thầm hay những khoảng lặng đời thường.

Đó cũng là lý do nhiều đạo diễn lớn của châu Á như Hirokazu Kore-eda, Ryûsuke Hamaguchi hay Wong Kar-wai luôn được Cannes yêu mến. Phim của họ không quá ồn ào, nhưng lại chạm rất sâu vào cảm xúc con người.

Cannes Film Festival ra đời năm 1946 sau Thế chiến II, nhanh chóng trở thành một trong những liên hoan phim danh giá và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cannes không chỉ là nơi chiếu phim

Với nhiều người, Cannes giống một “thánh đường điện ảnh” hơn là một liên hoan phim thông thường. Đó là nơi những xu hướng điện ảnh mới xuất hiện, nơi các đạo diễn trẻ được thế giới biết đến và cũng là nơi điện ảnh của nhiều quốc gia được bước ra sân khấu toàn cầu.

Sau gần 80 năm, Cannes vẫn giữ được vị thế đặc biệt bởi họ không chỉ tìm kiếm những bộ phim thành công nhất, mà còn tìm kiếm những bộ phim khiến con người nhớ lâu nhất.