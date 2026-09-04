VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Buồn tàn thu" của nhạc sĩ Văn Cao mang âm hưởng da diết, chất chứa nỗi niềm hoài cổ và nét buồn phảng phất của những ngày cuối thu. Bài hát do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Mùa thu không trở lại" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là lời tự tình đầy khắc khoải, gợi nhớ về những kỷ niệm mùa thu đã qua mang theo bao tiếc nuối. Bài hát do nghệ sĩ Khắc Triệu và Dàn nhạc TP.HCM thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng đã trở thành bài hát quen thuộc về Hà Nội, gợi nhắc hương hoa nồng nàn góc phố và những hoài niệm tình yêu ngọt ngào. Bài hát do NSND Thanh Lam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Khúc mùa thu" (sáng tác: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang) hòa quyện giữa chất thơ lãng mạn và giai điệu sâu lắng, làm say lòng người yêu nhạc. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hò biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện sức sống mãnh liệt và tình yêu thiết tha với biển khơi cùng cuộc sống chài lưới của ngư dân. Bài hát do NSƯT Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.