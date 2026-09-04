Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi

Mùa thu không trở lại

VOV.VN - Bài hát "Mùa thu không trở lại" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là lời tự tình đầy khắc khoải, gợi nhớ về những kỷ niệm mùa thu đã qua mang theo bao tiếc nuối. Bài hát do nghệ sĩ Khắc Triệu và Dàn nhạc TP.HCM thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.