Từ những thanh âm ngân vang của dàn nhạc ngũ âm Khmer, điệu múa truyền thống duyên dáng, lời ca tài tử ngọt ngào, đến những trò chơi dân gian, những gian hàng ẩm thực đậm chất Nam Bộ… tất cả đang cùng hòa quyện, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu. Không chỉ là dịp để người dân vui chơi, giao lưu, những hoạt động này còn góp phần đánh thức niềm tự hào, tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Những điệu múa truyền thống duyên dáng, lời ca tài tử ngọt ngào trong tuần lễ văn hóa đang mang lại những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân

Tại Khu di tích Ao Bà Om, những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer được giới thiệu qua Hội thi trình diễn trang phục truyền thống và Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm. Trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, những bộ nhạc cụ ngũ âm ngân lên âm thanh vừa trầm hùng, vừa réo rắt, đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi bộ trang phục, mỗi nhạc cụ, mỗi điệu múa không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và tâm hồn của một cộng đồng dân tộc.

Cùng với đó, những làn điệu đờn ca tài tử Nam Bộ tiếp tục có dịp ngân vang trong không gian giao lưu nghệ thuật. Những tiếng đàn kìm, đàn tranh, đàn cò hòa cùng giọng ca mộc mạc, sâu lắng, gợi lên nét đẹp của con người và vùng đất phương Nam. Đặc biệt, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2026 sẽ tạo thêm cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa khác là các hoạt động trong không gian văn hóa dân tộc với chủ đề “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”. Tại đây, hình ảnh, tư liệu, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của những cộng đồng dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh được giới thiệu đến công chúng. Người dân và du khách không chỉ được ngắm nhìn, tìm hiểu mà còn có dịp gặp gỡ, giao lưu với nghệ nhân, trực tiếp trải nghiệm những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống. Qua đó, di sản không còn là những giá trị xa xưa được lưu giữ trong bảo tàng, mà hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay.

Trên dòng sông Láng Thé, xã Bình Phú, giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi

Ông Dương Hoàng, Sum, Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Chúng tôi tổ chức các hoạt động biểu diễn trình diễn cho bà con xem. Đặc biệt tái hiện lại các loại hình như nói thơ vân tiên, Hát sắc bùa Phú Lễ, không gian hát bội, không gian đờn ca tài tử. Một số hoạt động của đồng bào Khmer như Chom Rieng Cha Pây, múa rô băm. Tập trung cao độ cho các hoạt động như thi trình diễn trang phục truyền thống tổ chức các hoạt động trình diễn nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer gắn với tuần lễ Ok Om Bóc . Nhân dịp này chúng tôi tổ chức liên hoan CLB đơn ca tài từ trên địa bàn toàn tỉnh".

Không khí lễ hội còn lan tỏa qua những hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Trên dòng sông Láng Thé, xã Bình Phú, giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, mang đến những màn tranh tài sôi nổi. Tiếng trống thúc giục, nhịp chèo đồng đều và những con thuyền lao nhanh trên mặt nước không chỉ tạo nên sức hấp dẫn của một cuộc đua, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer. Tại Khu di tích Ao Bà Om, các hoạt động chạy việt dã, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, đập nồi đất, đi cầu tre cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi, gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đặc biệt, đêm Lễ hội Ok Om Bok tại Khu di tích Ao Bà Om là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc. Đây là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, mặt trăng và ước vọng về một mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm. Trong không gian linh thiêng của nghi lễ cúng trăng, những chiếc đèn nước, hoa đăng được thả xuống mặt ao lung linh ánh sáng, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng, vừa thơ mộng. Đó cũng là khoảnh khắc để mỗi người thêm cảm nhận vẻ đẹp của truyền thống, của niềm tin và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Liên hoan nhạc ngủ âm của đồng bào Khmer tham gia cùng lễ hội

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, thể thao, nhiều không gian ẩm thực, hội chợ và quảng bá du lịch cũng được tổ chức, góp phần làm cho tuần lễ thêm phong phú. Khoảng 50 gian hàng tại Không gian ẩm thực Nam Bộ đã giới thiệu những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương và các loại bánh dân gian quen thuộc. Du khách có thể vừa thưởng thức hương vị quê nhà, vừa theo dõi những màn trình diễn chế biến món ăn, thức uống và giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử, múa hát Khmer. Hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 350 đến 400 gian hàng cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP và đặc sản của doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, các hoạt động trưng bày, triển lãm di sản và phát triển văn hóa đọc được tổ chức với nhiều hình thức gần gũi, hấp dẫn. Từ triển lãm về văn hóa Khmer, hình ảnh những ngôi chùa Khmer với kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc, đến không gian giới thiệu sách song ngữ Khmer - Việt, sách lá buông, thư viện lưu động và trải nghiệm công nghệ STEM… tất cả góp phần đưa tri thức, di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Những hoạt động này cũng cho thấy việc bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở gìn giữ những giá trị đã có, mà còn cần được tiếp nối bằng cách làm mới, phù hợp với đời sống hiện đại.

Những điệu múa của đồng bào Khmer đã mang đến cho tuần lễ văn hóa Việt Nam Vĩnh Long có nhiều màu sắc

Tại xã Đôn Châu, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Ngay sau nghi thức khánh thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp với Nhà hát Trần Hữu Trang, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn”. Chương trình huy động nhiều văn nghệ sĩ từng là học trò thành đạt của cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, trình bày gần 20 bài hát của ông.

Nghệ sỹ Phương Cẩm Ngọc, một nghệ sỹ trẻ đến từ TP. HCM tham gia chương trình cho biết: "Là nghệ sỹ trẻ, Cẩm Cgọc muốn bảo tồn và lưu giữ nghệ thuật cải lương của mình cũng như là lưu giữ bài hát của Bác Viễn Châu và làm theo những cô bác, anh chị đi trước để học hỏi".

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” Tại xã Đôn Châu, mừng lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu

Với chuỗi hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc và giàu ý nghĩa cộng đồng, Vĩnh Long đang tạo nên một không gian văn hóa vừa rộn ràng, tươi vui, vừa sâu lắng và gần gũi. Đây không chỉ là dịp để người dân cùng vui ngày hội, để du khách khám phá những nét đẹp của vùng đất phương Nam, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công vun đắp.

Điểm đáng quý trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Vĩnh Long năm nay là sự kết nối giữa các sự kiện quy mô cấp tỉnh với những sinh hoạt văn hóa gần gũi tại từng khu dân cư. Dù ở sân khấu lễ hội hay trong một buổi giao lưu văn nghệ ở xóm, ấp, người dân vẫn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Mỗi địa phương được khuyến khích lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc câu chuyện văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá và tiếp tục duy trì sau đợt hoạt động.